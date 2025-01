Concejal boricua de Missouri envía carta a empleadores de supuesta turista sospechosa de quemar cuatro negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico

Nueva York – La concejal de St. Louis, Missouri, Daniela Velázquez, envió una carta al empleador de la turista que presuntamente provocó un incendio que dejó en escombros varios negocios en Cabo Rojo, en Puerto Rico, poco después de Año Nuevo para que cooperen con las autoridades y tomen acciones disciplinarias contra la mujer.

“Como oficial electa en St. Louis y una puertorriqueña orgullosa, le escribo con gran preocupación sobre los reportes que vinculan a una de sus empleadas, Danielle Bertothy, con actos de vandalismo e incendio provocado en Cabo Rojo, Puerto Rico”, inicia la misiva con fecha del 3 de enero.

La concejal procede a describir los actos como unos de destrucción que devastaron a los dueños de negocios, perjudicaron la economía local y sacudieron el sentido de seguridad en el municipio costeño.

“Su audacia de cometer un acto tan descarado de violencia durante nuestra amada temporada de fiesta también ha impactado a puertorriqueños como yo en la diáspora“, añade el documento dirigido al equipo a cargo de HLK Agency.

La funcionaria agrega que, ante la seriedad de las alegaciones que investigan las autoridades en la isla y que están en conflicto con los valores de la empresa, tales como rechazo al odio y promoción del respeto, le corresponde a los supervisores tomar medidas disciplinarias contra Bertothy.

En ese sentido, Velázquez urgió a la compañía a cooperar completamente con las autoridades en la isla, fomentar la rendición de cuentas propiciando que Bertothy se entregue a las autoridades y que se reexamine la posición laboral de la mujer en la empresa si las alegaciones son reales, ya que las acciones violan los principios sobre los que se sostiene la compañía.

“Como una compañía con base en St. Louis con una reputación de compromiso con la diversidad e impacto comunitario, confío en que van a revisar la situación con la seriedad que requiere. Su respuesta va a enviar un poderoso mensaje sobre vivir de acuerdo con los valores y las comunidades a nivel mundial”, plantea Velázquez en el texto.

HLK responde a la carta

A raíz de la divulgación de la carta, la empresa dijo que estaban impactados por la situación y que aún no habían sido contactados por las autoridades en Puerto Rico, pero que estarían colaborando con cualquier investigación.

Notificaron, además, que suspendieron a Bertothy de sus labores en espera de mayor información.

“Nosotros estamos indignados por este acto insensible y esperamos que las autoridades puedan atender el asunto en un tiempo oportuno”, concluyeron el comunicado.

HLK es una agencia de publicidad que también cuenta con oficinas en Chicago, Illinois.

Aunque una búsqueda este sábado en Google bajo Danielle Bertothy y HLK arroja un enlace a Linkedin con el perfil de la presunta sospechosa; al abrirlo, aparece un mensaje que indica que la página no existe.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) no ha identificado por nombre a la alegada responsable de los hechos en el pueblo ubicado en el oeste de la isla. Sin embargo, la identidad de la supuesta atacante ha sido ampliamente difundida en redes, así como imágenes de ella.

Las autoridades en la isla buscan entrevistar a la mujer. Su paradero en estos momentos se desconoce.

¿Con qué información cuenta la Policía?

El periódico El Nuevo Día reportó ayer que la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico investiga las alegaciones de que una extranjera intencionalmente causó el jueves un incendio que se extendió a cuatro negocios.

Los hechos se registraron en el sector El Combate, en la carretera PR-3301, donde ubican varios restaurantes así como negocios de bebidas, entre otros. Los establecimientos afectados por el fuego fueron Marinera, Bar Barea Restaurant, Artesanías Juavia y Luichy’s Seaside Hotel.

Ismael Cartagena, director de la referida división, precisó que, al momento, investigan a una persona de interés y se encuentran en los trámites de corroborar la identidad y el paradero, así como de recopilar la evidencia necesaria.

“Estamos haciendo entrevistas y levantando evidencia fílmica”, declaró Cartagena, según citado por el medio local. “Sabemos que ha circulado información, pero estamos corroborando para poder identificarla”, recalcó el vocero.

Como parte del proceso, agentes trabajaban con fiscales para la expedición de órdenes de registro e información sobre renta de propiedades en la zona.

“Estamos en conversaciones, presentando la evidencia que tenemos al Ministerio Público, a los fines de que se nos expidan unas órdenes de registro para que nos suministre una información de renta de propiedades”, añadió el portavoz.

Cartagena reveló que investigadores acudieron al lugar donde la mujer supuestamente se estaba quedando, pero no la encontraron.

“Estamos solicitando a la compañía (de alquiler) que nos provea la información de hasta cuándo era el contrato, y su información para poderla localizar”, detalló.

De paso, el funcionario exhortó a cualquier persona con información sobre el incidente que se comunique a través del 787-343-2020.

El portavoz dijo que entienden que se trató de un acto criminal y que la persona responsable utilizó una sustancia para provocar el incendio.

Ángel Luis Marrero, propietario de Luighy’s Seaside Hotel, declaró a NotiCentro que la fémina se hospedaba en un espacio cercano que operaba como alquiler a corto plazo (Airbnb).

Aparentemente, la fémina llevaba días provocando disturbios en el área.

Pero el que investigan como criminal comenzó en el Bar Marea. En una entrada en la página del restaurante en Facebook, los propietarios explican que, a poco para el cierre del negocio, llegó la turista, “que a leguas se le veía que estaba tomando, se sentó en una de nuestras mesas y luego de pedir unos shots, comenzó a insultar a los demás comensales e incluso agredir a una dama y una de las meseras”.

Según los encargados, llamaron a la policía municipal de Cabo Rojo en dos ocasiones, ya que a pesar de que se llevó a la mujer al lugar donde se hospedaba, esta regresó de manera agresiva y profiriendo insultos.

“La llevaron caminando a donde se estaba quedando muy cerca de Bar Marea. En la segunda ocasión que tuve que volverlos a llamar para que regresaran, les pedí que, por favor, se la llevaran del área porque nos estábamos sintiendo inseguros, a lo que ellos dijeron que no había sistema y no se la podían llevar porque no la iban a poder ingresar (a prisión)”, narraron.

“Tuvimos que limpiar lo más rápido posible e irnos para no continuar con la situación”, detalla el mensaje.

El informe añade que incluso la sospechosa agredió a uno de los policías, quienes no le tomaron la información a la atacante. “Solo la llevaron caminando a su Airbnb y se fueron”, agrega el texto.

“Esta regresó cuando nos fuimos y con un galón de gasolina lo derramó en la parte de al frente y procedió a incendiar el lugar”, continúa el escrito.

En el lugar habían más de 50 personas hospedadas que tuvieron que ser evacuadas.

“Si la Policía se la hubiese llevado, hoy no estuviéramos pasando por esto. 3 negocios quemados, MARINERA RESTAURANT, ARTESANÍAS JUAVIA Y BAR MAREA RESTAURANT fueron pérdida total y Luichys Guest House parcialmente quemado. Corrimos el riesgo de que nos hiciera daño o que alguien se quemara y la situación hubiera sido trágica”, cuestionaron los dueños.

“No entiendo por qué una persona agresiva, alcoholizada y faltando el respeto no fue procesada. No entiendo porque vino a quemar los negocios. No entiendo porque no hicieron caso a nuestro llamado. ¿Es que en este país se tiene que vivir con miedo, dejando pasar como si nada este tipo de situaciones?”, reclamaron.

El mensaje culmina con la promesa de que no se van a rendir y que levantarán el negocio nuevamente.

“El que nos conoce sabe que no nos vamos a rendir, porque aunque tener negocio y progresar en este país es tan y tan cuesta arriba, nosotros no nos quitamos”, aseguraron.

“Esta es nuestra tierra y es aquí donde vamos a producir“

“Esta es nuestra tierra y es aquí donde vamos a producir, a crear empleos, a brindar un servicio con amor para nuestros clientes, a progresar como buenos puertorriqueños. Lo material lo perdimos, pero los sueños siguen vivos…”, puntualizaron.

En un mensaje este sábado que incluye un video que muestra los restos del local, los encargados señalaron que, de acuerdo con la Policía, el taxista que recogió a la mujer luego de haber provocado el incendio, la llevó al aeropuerto. “Danielle ya salió de Puerto Rico, sigue en la calle…”, señalaron.

Imágenes de video tomados desde los negocios muestran los establecimientos consumidos por las llamas. Otras exponen a una fémina cargando un galón de gasolina poco antes de que iniciara el incendio.