Gobernadora Hochul le pone el “cascabel al gato”: abre paso para internar a pacientes psiquiátricos peligrosos incluso contra su voluntad

Varias tragedias han marcado al Subway de la Ciudad de Nueva York en los últimos días: un hombre sobrevivió a un empujón sobre las vías y se fracturó el cráneo. Tres apuñalamientos en dos días. Una mujer quemada en un vagón en Coney Island…y así se acelera el pánico de los viajeros de estar en un servicio de transporte, en donde no es difícil percibir a diario la presencia de decenas de enfermos mentales, muchas veces agresivos.

En el trasfondo de este drama de salud mental, que es ya casi es parte de la vida cotidiana de la Gran Manzana, la gobernadora Kathy Hochul anunció este viernes una medida legislativa que le pondría el “cascabel al gato”.

La mandataria incluirá una nueva legislación en el presupuesto ejecutivo 2026, para cambiar las normas de internamiento involuntario de Nueva York. Lo que significa que las autoridades tendrían más libertad de internar a personas con evidentes distorsiones psiquiátricas, que representen un riesgo para los neoyorquinos. Esta idea ya está recibiendo el aplauso de los viajeros y algunos líderes electos, pero ya es interpretada por algunas organizaciones como violatoria a los derechos civiles.

“Actualmente, los hospitales pueden internar a personas cuya enfermedad mental los pone a ellos o a otros en riesgo de sufrir daños graves, y esta legislación ampliará esa definición para garantizar que más personas reciban la atención que necesitan“, dijo Hochul.

La gobernadora también presentará una legislación complementaria para cambiar la Ley de Kendra, mejorando el proceso a través del cual un tribunal puede ordenar a ciertas personas que participen en un tratamiento ambulatorio asistido y, al mismo tiempo, facilitando que las personas se inscriban voluntariamente para este tratamiento.

“He estado impulsando estos cambios durante los últimos tres años. Ahora es el momento de que la legislación actúe”, prometió.

NYCLU: “es un error”

La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) consideró de inmediato que si bien Hochul tiene razón en que la situación de las personas sin hogar con enfermedades mentales es “insostenible”, la solución que está buscando es inhumana.

“El cambio que necesitamos no es simplemente encerrar a más personas, especialmente a aquellas que no representan una amenaza inmediata para sí mismas o para los demás. Eso no nos hace más seguros, nos distrae de abordar las raíces de nuestros problemas y amenaza los derechos y libertades de los neoyorquinos”, reaccionó en un comunicado la directora ejecutiva de NYCLU, Donna Lieberman.

La activista dijo que las leyes de internamiento involuntario existentes son suficientes, pero lo que sucede después de que las personas son internadas involuntariamente, es lo que debe cambiar.

“El sistema actual ya falla a las personas sujetas a internamiento involuntario. Son enviadas de una institución con pocos recursos a otra antes de regresar a la calle. Sin viviendas de apoyo o un administrador de atención, que pueda ayudar a acceder a los escasos servicios de salud mental y vivienda, el ciclo se repite. El anuncio de hoy solo propone ampliar esa espiral”, razonó Lieberman.

“Dejemos de ser tan idealistas”

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, en cambio celebró esta estrategia, recordando que varios incidentes recientes, han demostrado lo que sucede cuando estos problemas no se tratan.

“Estamos excepcionalmente agradecidos a la gobernadora Hochul por escuchar nuestros llamados y los llamados de los neoyorquinos comunes. Esperamos trabajar con ella, para desarrollar los próximos pasos para finalmente codificar estos cambios en la ley. No hay dignidad en marchitarse en las calles sin la capacidad de ayudarse a sí mismo, y no hay superioridad moral en simplemente pasar al lado de esas personas y no hacer nada. Debemos dejar de ser tan idealistas”, sostuvo Adams.

En paralelo, el alcalde aseguró que la Ciudad ha restaurado todas las camas psiquiátricas de los hospitales públicos que se cerraron durante la pandemia y ha duplicado la dotación de personal de extensión del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar.

“Son peligrosos”

La trabajadora domiciliaria dominicana, Yolanda Carrasquero, tiene 20 años viajando en el Subway entre el Alto y el Bajo Manhattan en todos los horarios. Asegura haber sido testigo de muchas situaciones en las cuales personas con evidentes trastornos amenazan a los viajeros.

“Quién se puede oponer a que le ofrezcan ayuda a estas personas y las internen de forma drástica. Muchas de ellas no pueden decidir nada. No están en este mundo. No tienen familia. Pero independientemente de todo eso, son potencialmente peligrosos”, acotó.

Yolanda cuenta que la semana pasada en la mañana, una persona de forma muy agresiva le exigió a todas las personas que se levantarán de los asientos porque él necesitaba dormir.

“Yo te aseguro que quienes se oponen a que esto se controle, tienen su propio carro, o toman taxis. Quien se monta en los trenes a diario no se puede oponer a esto”, interpretó la isleña.

El dato:

$1, 000 millones invertiría la gobernación de Nueva York como parte de este plan para mantener el Subway más seguro, restaurando casi 1,000 camas psiquiátricas para pacientes hospitalizados e implementar nuevos planes de tratamiento.

