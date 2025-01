Los tips de Alejandro Chabán para bajar de peso en este comienzo de año

Alejandro Chabán, presentador y actor venezolano, dijo desde el estudio del programa de televisión Despierta América algunos tips para lograr rebajar en este comienzo de año.

El experto en fitness comentó en el material audiovisual: “7 libras en siete días. Número 1: hidrátate, bebe mucha agua, agrégale sábila, que te va a ayudar a limpiar el intestino y a mejorar tu piel”.

En la declaración, añadió: “Para saber cuánta agua debes tomar, divide tu peso en libras entre 16”.

En segundo lugar recomendó olvidarse de los carbohidratos, pues considera que son la principal traba para bajar de peso.

“Adiós carbohidratos: pasta blanca, pan, dulces, azúcares, alcohol, harinas”, comentó.

El venezolano siguió con su conteo y afirmó: “Número 3: añade cardio en tu rutina diaria, baila, corre, camina, en ayunas si es posible. 25 a 45 minutos, tres veces por semana en intervalos”.

También recomendó añadir proteínas en las distintas comidas del día. Entre los alimentos que mencionó estuvo: pollo, carne, pavo, pescado y huevo.

En medio de este proceso para perder peso también es importante, según Alejandro Chabán, incluir en las comidas perejil, jengibre, alcachofa, apio, brócoli. Esto con la intención de ayudar al cuerpo a evitar retener líquidos.

En sexto lugar, explicó que es necesario incluir fibra para ayudar a prevenir el estreñimiento y promover un tránsito intestinal regular.

Alejandro Chabán se casó en secreto

Hace unos días, el CEO de Yes! You Can habló en el programa Despierta América de cómo se casó en secreto. El famoso no reveló cuándo ni con quién, pero su declaración dejó sorprendido a muchos.

“Yo siempre pienso en lo económico y yo me casé ya, y me casé calladito. Nadie se enteró”, dijo en una conversación que tuvo con Francisca y Raúl González.

