Chiquibaby reflexiona entre lágrimas sobre el fallecimiento de su madre

La presentadora de televisión Chiquibaby abrió su corazón a pocos días de que termine el 2024, un año que consideró duro por el fallecimiento de su madre María del Socorro Himonidis.

Durante el podcast que tiene con Adamari López, la conductora de ¡Siéntese Quien Pueda!, afirmó: “Y aunque tuve un año maravilloso no puedo dejar de pensar en que lo más fuerte que me ha pasado en la vida lo pasé también este año. O sea, cosas increíbles que hemos pasado, que hemos compartido, pero el dolor más fuerte que puede sentir un ser humano hasta ahora que yo lo he vivido, es perder a un padre”.

La mexicana, visiblemente conmovida, comentó: “Yo perdí a mi mamá este año y no lo veo como un highlight en mi vida porque fue muy doloroso y lo sigue siendo, hace unos días tiramos las cenizas de ella en la playa, en el mar, como ella hubiera querido, junto a mi papá en Jalisco y dicen que es un proceso. Cierto que no hay palabras de nadie para sanar tu corazón, pero sé que por ella estoy aquí en este mundo. Sé que por ella he logrado ser una mujer fuerte y le agradezco”.

Además, comentó que espera que con todo lo que venga en los próximos años la pueda hacer sentir orgullosa.

Adamari López le comentó que está segura de que así será. Luego le agradeció por haberla dejado entrar a su familia, pero sobre todo por ser su amiga y hermana.

“No es un episodio para estar tristes, simplemente que nos queremos mucho y que queríamos compartir también momentos que han sido especiales para nosotros. Esperamos que ustedes también compartan los suyos”, culminó la puertorriqueña en el podcast.

Los seguidores de este espacio no dudaron en reaccionar y dejarle mensajes a las conductoras: “Me encanta verlas, me hacen reír y llorar felicidades chicas. Bendiciones para ustedes y los suyos”, “Las sigo desde el inicio. Me encantan”.

Otros indicaron: “Me disfruto muchísimo cada episodio. Son encantadoras. Que Dios las bendiga siempre y a sus respectivas familias”.

Sigue leyendo:

· Chiquibaby y su dura opinión sobre el Miss Universo 2024

· Chiquibaby habla de su primera Navidad sin su mamá

· Chiquibaby llora al recordar a su madre en podcast con Adamari López