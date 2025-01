Cierres y remodelaciones: Así cambiarán los parques Disney en 2025

Con motivo de su 70° aniversario, Disney está preparando una serie de cambios significativos en sus parques temáticos de Estados Unidos. Estas modificaciones, que incluyen cierres temporales y definitivos, así como renovaciones y la introducción de nuevas áreas temáticas, tienen como objetivo mantener viva la magia y ofrecer experiencias renovadas a sus visitantes.

Transformaciones en Magic Kingdom

Magic Kingdom, el parque más icónico de Disney, será escenario de importantes transformaciones:

Big Thunder Mountain Railroad: Esta popular montaña rusa cerrará temporalmente este lunes 6 de enero de 2025 para realizar mejoras en seguridad y experiencia visual. Reabrirá sus puertas para el próximo año 2026.

Esta popular montaña rusa para realizar mejoras en seguridad y experiencia visual. Reabrirá sus puertas para el próximo año 2026. Cierres definitivos: Atracciones como Frontierland Shootin’ Arcade y Tom Sawyer Island dejarán de operar para dar paso a una expansión que incluirá nuevas atracciones basadas en la franquicia ‘Cars’ y una tierra dedicada a los villanos de Disney. Esta nueva zona contará con restaurantes temáticos, tiendas y espacios interactivos.

Renovaciones en Disney’s Animal Kingdom

El parque Animal Kingdom también experimentará grandes cambios: Dino-Rama, será desmantelada a partir del 13 de enero de 2025, lo que implica el cierre de atracciones como TriceraTop Spin y Fossil Fun Games. En su lugar, se construirá una nueva tierra llamada Américas Tropicales, inspirada en las franquicias ‘Encanto’ e ‘Indiana Jones’.

Entre las novedades destacan una atracción que recrea la Casita de la película animada ‘Encanto’ y una aventura en un templo maya basada en ‘Indiana Jones’. Estas atracciones abrirán en 2027.

Otros cambios involucran a Dinosaur, el cual dejará de operar a mediados de 2025. Por su parte, It’s Tough to Be a Bug será reemplazada por un espectáculo interactivo de ‘Zootopia’ titulado ‘Better Zoogether’.

En EPCOT, la renovación de atracciones también será una prioridad. Desde mediados de 2024, Test Track se encuentra en remodelación y el rediseño de esta atracción continuará durante 2025.

Incorporará elementos interactivos inspirados en la versión original, World of Motion, ofreciendo una experiencia completamente renovada. Aunque no se ha confirmado una fecha exacta, se espera que sorprenda a los visitantes con su nuevo enfoque.

Hollywood Studios tendrá varias remodelaciones este 2025. Crédito: Tommy Alves | Shutterstock

Por otra parte, Hollywood Studios también experimentará cambios y se transformará para brindar experiencias más modernas y emocionantes, pues la Academia de Carreras de Lightning McQueen cerrará definitivamente en el verano de 2025 y en su lugar, se presentará un nuevo espectáculo protagonizado por los villanos más icónicos de Disney.

El clásico espectáculo de Voyage of the Little Mermaid será reemplazado por una versión renovada inspirada en el mundo submarino de Ariel, que debutará en el verano de 2025 con efectos visuales de última generación.

Recomendaciones para los visitantes

Ante estos cambios, Disney recomienda a los visitantes planificar sus visitas con antelación y consultar las actualizaciones en el calendario oficial y las guías de horarios disponibles en el sitio web y en los parques.

“Lamentablemente, aunque trabajamos arduamente para ofrecer la mejor experiencia posible, las atracciones no siempre se encuentran operativas”, se lee en el sitio web oficial de Disney, justo en la sección de preguntas.

“Para enterarse de cierres no planeados o reparaciones a largo plazo, consulta la página individual de cada atracción en nuestro sitio web o en las guías de horarios, disponibles en todos los Parques Temáticos de Disney”, añaden.

Un futuro lleno de magia y novedades

Aunque algunos cierres generarán nostalgia en los fanáticos, estas transformaciones representan el compromiso de Disney por mantenerse a la vanguardia y conectar con nuevas generaciones. Con la incorporación de franquicias como ‘Encanto’, ‘Indiana Jones’, ‘Zootopia’ y los villanos de Disney, los parques prometen experiencias inolvidables.

