Expertos comparten lista para ahorrar energía y dinero en 2025

CenterPoint Energy está alentando a sus clientes a tener en cuenta la seguridad y la eficiencia energética con una sencilla lista de propósitos de Año Nuevo que puede ayudar a ahorrar energía, mejorar la seguridad y simplificar la vida en el hogar.

Desde pequeños cambios hasta grandes impactos, estos consejos pueden ayudar a comenzar el año con el pie derecho.

Aumente su eficiencia energética

· Brilla de forma más inteligente. Cambia a bombillas LED con certificación Energy Star para reducir el consumo de energía.

· Adiós a lo viejo. Reemplace los electrodomésticos viejos por modelos energéticamente eficientes que funcionan de manera más inteligente, no más difícil. Aproveche los descuentos disponibles en electrodomésticos para ahorrar aún más.

· Sea experto en tecnología. Un termostato inteligente puede mantener la casa acogedora y ahorrar energía.

· Cierre el trato. Proteja su casa contra las inclemencias del tiempo sellando las fugas de aire y agregando aislamiento.

· Renueve su sistema. Reemplace los filtros de HVAC con regularidad para mejorar la calidad del aire y el rendimiento del sistema.

· Comience su viaje hacia la eficiencia energética. CenterPoint ofrece programas de eficiencia energética para ayudar a los clientes a ahorrar energía y dinero.

Facilite la gestión de sus facturas de servicios públicos

· Si un cliente enfrenta dificultades económicas, comuníquese con la empresa para establecer un plan de pago y obtener información sobre recursos para recibir asistencia. Comuníquese con CenterPoint para recibir asistencia.

· No usar papel no tiene precio. Regístrese para recibir facturación sin papel y simplificarse la vida.

· Equilibre los altibajos. Suscríbase a la facturación presupuestada para suavizar las fluctuaciones de costos estacionales.

· Configúrelo y olvídese. Configure pagos automáticos para una facturación sin preocupaciones.

· Obtenga una visión completa. Utilice las herramientas en línea para realizar un seguimiento del uso de energía y encontrar nuevas formas de ahorrar energía.

Haga de la seguridad una prioridad

· Utilice los calentadores de ambiente de forma segura. Mantenga los calentadores de ambiente a una distancia mínima de tres pies de elementos inflamables y nunca utilice estufas ni hornos para calentar la casa.

· Revise sus detectores. Pruebe los detectores de humo y de monóxido de carbono (CO) y reemplace las baterías periódicamente. Reemplace las alarmas de acuerdo con las pautas del fabricante.

· Conozca los signos de intoxicación por CO. Los primeros síntomas incluyen dolores de cabeza, fatiga, náuseas y mareos. Si sospecha que ha sufrido una intoxicación por CO, abandone el área inmediatamente, respire aire fresco y llame al 911.

· Reporte inmediatamente las presuntas fugas de gas natural. Si percibe olor a “huevo podrido” a gas natural, abandone el área a pie, llame al 911 y notifique a CenterPoint. Evite hacer cualquier cosa que pueda provocar una chispa.

· Llame antes de excavar. Comuníquese con el 811 antes de comenzar cualquier proyecto de excavación para evitar líneas de servicios públicos subterráneas.

