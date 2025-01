Golden Globes 2025: estrellas se reunirán en uno de los hoteles más icónicos de Beverly Hills

La temporada de premios está por comenzar. Este domingo 5 de enero se celebrará la edición número 82 de los Golden Globes, donde se reconoce lo mejor del cine y la televisión.

Todas las estrellas nominadas en esta edición, y otros invitados, se reunirán en el hotel The Beverly Hilton, un ícono en Los Ángeles. La ceremonia será presentada por la comediante Nikki Glaser y contará con la participación de otras estrellas de Hollywood.

Los que no pueden entrar al The Beverly Hilton podrán seguir la ceremonia a través de la señal de CBS y de la plataforma streaming Paramount+. Selena Gómez es una de las estrellas más esperadas de la noche, pues está nominada por la película ‘Emilia Pérez’ y por la serie ‘Only Murders in the Building’.

Este es el primer año que Nikki Glaser será anfitriona de los Golden Globes, pero no es el primer año en el que The Beverly Hilton sirve de escenario para la premiación, incluso el hotel de cuatro estrellas se considera la sede central de este prestigioso premio.

La primera edición de los Golden Globes se llevó a cabo en 1944 y en 1961 se escogió este hotel como su sede para la entrega de premios. Se debe recordar que las puertas de The Beverly Hilton abrieron por primera vez en 1955.

Desde su inauguración hasta la fecha el hotel ha sufrido varias reformas, aunque se mantiene el estilo ideado originalmente por el arquitecto Welton Becket.

Tantos años como sede de los Golden Globes han servido para que el recinto sea parte de momentos históricos de la premiación, la cual pendió de un hilo hace unos años por una polémica relacionada a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

En los últimos años se le han hecho reformas a The Bervely Hilton. Crédito: Chris Pizzello | AP

