María Corina Machado convoca a las calles el 9 de enero: “Maduro no va a salir solo”

La líder opositora María Corina Machado llamó este domingo a los venezolanos a movilizarse el próximo 9 de enero, un día antes de que deba asumir el presidente electo Edmundo González Urrutia, quien está fuera del país por la persecución del régimen chavista tras ganar las elecciones del 28 de julio.

Machado hace la convocatoria en momentos en los que Nicolás Maduro pretende continuar en el poder, a pesar de que hasta la fecha no ha podido demostrar que ganó en los comicios presidenciales. Asimismo, ha reforzado en Caracas la seguridad ante supuestos planes conspirativos.

“Yo voy contigo. Llegó la hora de abrazarnos en todas las calles de Venezuela. Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo ‘basta’. Basta de aguantar y de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera y la libertad no se suplica, se lucha y se conquista”, expresó la líder opositora en un video publicado en sus redes sociales.

Pidió salir “llenos de confianza (porque) Maduro no se va ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás”.

“Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes, de hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas, no hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo”, dijo la exdiputada.

Ésta es la señal. Éste es el día!



El día que unimos nuestra bandera en un solo grito de LIBERTAD!



Venezuela te necesita.

A todos, JUNTOS. A TODOS!



Yo voy contigo.

Este 9 de enero, TODOS a las calles, en Venezuela y el mundo.



