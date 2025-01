Yailin La Más Viral dice que necesita un descanso: ‘Me voy a desaparecer un par de días’ 

La cantante dominicana Yailin La Más Viral subió un video a su cuenta en Instagram en el que habló del cansancio que ha sentido luego de intensos días de trabajo.

La famosa estuvo en la transmisión de Fin de Año de Telemundo, luego de haber participado en el concierto de Aventura en la República Dominicana, además cumplió con varios compromisos profesionales que le han desgastado un poco.

En sus redes sociales, la famosa compartió videos y fotos de unas minivacaciones que tuvo en el comienzo de año. Sin embargo, la joven ha comentado que se siente cansada.

“Yo aquí pensando, no sé, me siento, no sé, me voy a desaparecer un par de días. No sé si fue por todo el trabajo que tuve, no tuve, no sé si como para encontrarme conmigo misma, necesito ir al estudio porque ahí es que yo boto el estrés. No sé, estoy como estresada, pero estamos bien, estamos bien”, afirmó.

Los usuarios no dudaron en reaccionar a estas declaraciones de la intérprete de Bing Bong: “Pero si lleva trabajando un mes solamente”, “Dizque descanso, mínimo está de gira y ha llenado estadios que necesita un descanso”.

Los deseos de Yailin La Más Viral para el 2025

La dominicana compartió en una entrevista con Telemundo cuáles son los deseos que tiene para este nuevo año.

En la declaración, la joven afirmó que espera que Dios le ayude a cumplir varias metas que tiene planteadas: “Que me haga la mejor madre del mundo, la mejor amiga, la mejor artista para mis fans, que Dios me dé mucha sabiduría y que me siga abriendo las puertas como me lo está haciendo”.

