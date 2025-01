Los deseos de Yailin La Más Viral para el 2025 

La cantante dominicana Yailin La Más Viral participó en la transmisión de Fin de Año de la cadena de televisión Telemundo, otro hecho que demuestra el buen momento que atraviesa en su carrera artística.

Como parte de su participación fue entrevistada por Lourdes Stephen, de Al Rojo Vivo y Pica y Se Extiende, a quien le confesó varios de sus deseos para este nuevo año.

“Esto es una experiencia muy linda porque nunca había estado en esto”, comentó la artista, quien viajaba a bordo de un autobús de dos pisos por Nueva York.

Luego de este, la conductora de televisión le preguntó: “¿Tú te imaginaste alguna vez Yailin estar un 31 de diciembre en esta celebración tan importante de Año Nuevo en Times Square, en Nueva York?”.

Ante la interrogante, la joven dijo: “De verdad no, nunca me imaginé estar aquí ni ser famosa tampoco. Esto es una experiencia muy linda y ahora es que la voy a pasar con mi hija aquí también, pero es una oportunidad muy linda que me ha dado Dios y ustedes también”.

Yailin La Más Viral lloró luego de escuchar estas palabras, ya que reconoció la gran oportunidad que le dieron. “Estoy muy feliz”, afirmó.

Acerca de los deseos que tiene para el 2025 pidió que las experiencias que viva en este año la hagan una mujer de bien. “Que me haga la mejor madre del mundo, la mejor amiga, la mejor artista para mis fans, que Dios me dé mucha sabiduría y que me siga abriendo las puertas como me lo está haciendo”, destacó.

Otros propósitos que tiene es prepararse en varios ámbitos, seguir aprendiendo inglés y regresar al gimnasio.

Además, la dominicana indicó que espera que en este año pueda hacer más conciertos. “Mis fans tienen muchas ganas de verme”, aseguró Yailin La Más Viral.

El 2024 fue un año mediático para la famosa, quien atravesó la separación de Tekashi 6ix9ine, pero también fue una oportunidad para ganar más público, gracias a varios temas que calaron en las distintas plataformas digitales, como Bing Bong y La Silla.

