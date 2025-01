Biden dijo sobre el asalto al Capitolio: “No creo debamos fingir que no ocurrió”

El presidente Joe Biden denunció que no se debe restar importancia a los acontecimientos del 6 de enero de 2021, cuando una turba de partidarios de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, en un intento por bloquear la certificación de las elecciones de 2020, pues no se deben olvidar ni ser “reescritos” después de cuatro años.

Biden prometió que esta vez la transición será ordenada. “No creo que debamos fingir que eso no ocurrió”, dijo en la Casa Blanca, refiriéndose al ataque al Capitolio, un día antes de que el Congreso certifique la victoria electoral de Donald Trump, reportó Deutsche Welle.

Certificación presidida por Harris

La certificación se llevará a cabo en una sesión el lunes 6 de enero, la cual será presidida por la vicepresidenta Kamala Harris, en donde no se esperan brotes de violencia, ni objeciones de procedimiento.

Tras el triunfo de Joe Biden en los comicios de 2020, Donald Trump pidió al Congreso y a su vicepresidente que bloquearan la certificación, alegando sin pruebas que un fraude generalizado había provocado su derrota, destacó Deutsche Welle.

Al término de un mitin frente a la Casa Blanca, los partidarios de Trump asaltaron el edificio del Capitolio, y obligaron a retrasar el procedimiento hasta primera hora de la mañana siguiente.

Durante su campaña, Trump prometió que indultará a algunas de las más de 1,250 personas que fueron declaradas culpables o fueron condenadas por delitos tras el asedio al Capitolio.

Hasta la fecha, más de 1,300 personas han sido acusadas en relación con el asalto al Capitolio. Crédito: Julio Cortez, File | AP

Una “amenaza para la democracia”

Mientras, Biden también expresó en un evento el domingo en la Casa Blanca: “Creo que lo que hizo fue una auténtica amenaza para la democracia. Tengo la esperanza de que lo hayamos superado“.

“Creo que no debe ser reescrito, no creo que deba ser olvidado”, sostuvo el mandatario.

El presidente también hizo hincapié en sus esfuerzos por garantizar una “transición suave, tenemos que volver a la transferencia básica y normal del poder”, argumentó.

“Nuestra democracia resistió este ataque”

En un artículo de opinión publicado en The Washington Post, Biden recordó el 6 de enero de 2021, cuando escribió que “insurrectos violentos atacaron el Capitolio”.

“Después de lo que todos presenciamos el 6 de enero de 2021, sabemos que nunca más podemos darlo por sentado”, apuntó el mandatario.

Y añadió: “Deberíamos estar orgullosos de que nuestra democracia haya resistido este ataque”, escribió. “Y deberíamos estar contentos de que no volveremos a ver un ataque tan vergonzoso este año”, publicó The Associated Press (AP).

Biden pasó gran parte de 2024 advirtiendo a los votantes de que Trump era una amenaza seria para la democracia del país.

La semana pasada, el presidente otorgó la Medalla Presidencial de Ciudadanos a Liz Cheney y Bennie Thompson, líderes de la investigación del Congreso sobre los disturbios en el Capitolio.

Con información de AP y Deutsche Welle

