Camilo relata su conmovedor encuentro con una seguidora

A pocos días de haber iniciado el 2025, algunos famosos continúan compartiendo sus momentos más emotivos del año pasado, y uno de los recuerdos más significativos para Camilo fue, sin duda, el reencuentro con la madre de una niña a quien dedicó una canción en uno de sus conciertos y que, lamentablemente, perdió la vida.

A través de su cuenta de Instagram, el colombiano compartió un video desde las calles de Madrid y señaló que se enteró de que la niña, de nombre Corina, falleció a los meses de haberse encontrado tras bambalinas.

“Les voy a contar lo que me acaba de pasar. Estaba caminando, grabando una historia aquí en las calles de Madrid y llegó una señora y me dijo ‘¿te acuerdas de mí?’. Y yo dije ‘no estoy tan seguro’”, dijo Camilo, robándose la atención de sus más de 28 millones de seguidores. A continuación, según el relato del cantante, la mujer siguió insistiendo “¿Tú te acuerdas de que le dedicaste una canción en un concierto tuyo aquí en Madrid a una niña que se llamaba Corina?”, preguntó.

En ese momento, Camilo recordó exactamente de qué le hablaba. “Yo le dediqué a ella una canción porque estaba pasando por un momento muy difícil de salud y dije que mi música tenía sentido cuando tenía sentido en la vida de personas como Corina, que usaba mi música como vehículo para pasar momentos difíciles”. Sin embargo, de repente, la madre de la niña le dio una triste noticia: “Corina murió un par de meses después de tu concierto”.

El intérprete aseguró que se le estrujó el corazón al escuchar el trágico desenlace. Sin embargo, comentó que la madre de Corina transformó su tristeza.

“Ella me dijo ‘no te pongas triste que Corina fue una niña muy feliz y ella hizo posible que hoy estemos tú y yo aquí encontrándonos’”, detalló.

Posteriormente, Camilo reveló que invitó a la mujer a su presentación en Madrid y le dedicó unas palabras.

“Esta noche, todas las canciones que hemos cantado y estas que vienen y todas se las quiero regalar de corazón a la mamá de Corina, a Daniela, y a Corina que está en el cielo iluminando”, dijo Camilo en medio de su show, lo que emocionó a los padres de la niña, y a varios de los fanáticos presentes en el público, hasta las lágrimas.

“Este fue uno de los momentos más especiales del tour y de mi 2024. Estuve un tiempo pensado si postear un video al respecto o no, porque es una historia con muchos matices y Corina ya no está con nosotros. Pero la mamá de Corina sonriendo me dijo tantas cosas lindas que me llenó el corazón y sentí que aunque es una historia difícil, está inspirada en la eternidad, en el poder de la música y la fuerza del amor. Y eso sí que es importante para mí compartirlo”, escribió Camilo al pie de la publicación que cuenta con más de 516,000 “Me Gusta”.

Sigue leyendo: