Manelyk González sobre La Casa de los Famosos All-Star: ‘Va a ser dinamita’

La influencer Manelyk González ofreció una entrevista al programa La Mesa Caliente para hablar de sus expectativas con La Casa de los Famosos All-Stars, reality show en el que podría participar.

“Sí, ya falta poquito para La Casa de los Famosos All Stars, sabemos que esta casa va a estar ardiendo, va a ser dinamita pura. Yo no sé si voy a estar, no sé”, dijo en el show de la cadena de televisión Telemundo.

Luego de esto, Myrka Dellanos le preguntó si quería entrar a jugar o no y la “reina de los realities”, como también es conocida, respondió: “A mí me encanta, mucha gente me dice eso, pero para mí es como que hagan maletas, nos vamos al campamento”.

Manelyk González también comentó: “Voy a estar, pero no sé si afuera o adentro”.

La participación de la mexicana ha sido esperada por muchas personas, debido a que en la primera temporada de La Casa de los Famosos obtuvo mucha popularidad y por eso logró el puesto de primera finalista, solo por detrás de Alicia Machado.

Hace unos días, la creadora de contenido hablaba de algunos artistas que le gustaría ver dentro de la mansión ubicada en México. Sorpresivamente, habló de Cristina Porta, quien causó revuelo en la cuarta temporada, pues decidió no jugar en equipos dentro de la casa y logró avanzar significativamente.

Además, la periodista española se caracterizó por intensas peleas con varios habitantes, algo que dividió la opinión de la audiencia.

Para Manelyk González esta combinación de elementos hace atractiva la participación de la artista y por eso cree que si entra a la casa sería una digna competidora.

La Casa de los Famosos se estrenará en febrero de este año con la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza. En esta ocasión, reunirán a exparticipantes y posiblemente a nuevos participantes, que buscarán conquistar a la audiencia del show para ganar esta edición especial.

Sigue leyendo:

· Félix ‘El más Picante’ se suma al escándalo entre Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez

· Aleska Génesis se muda y se desatan los rumores

· Ariadna Gutiérrez dice que “ni loca” vuelve a participar en un reality