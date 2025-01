Más de 1,400 vuelos cancelados tras tormenta invernal que ha afectado a 13 estados

Un total de 13 estados se han visto afectados luego de una intensa tormenta invernal que ha dejado huella sobre todo en el Medio Oeste, con nevadas que han alcanzado cifras récord y provocado la cancelación de más de 1,400 vuelos en todo el país.

En localidades como Chapman y Topeka, en Kansas, se han registrado acumulaciones de hasta 45 y 35 centímetros de nieve respectivamente. Esta es la nevada más significativa que ha experimentado Topeka desde 1993, mientras que Kansas City, Missouri, también ha visto un total de 28 centímetros.

La tormenta ha causado la cancelación masiva de vuelos debido a las difíciles condiciones meteorológicas. Aproximadamente 60 millones de personas en 18 estados, desde las Dakotas hasta Delaware, están bajo alertas por mal tiempo invernal desde el domingo. Se espera que la tormenta siga su trayectoria hacia el este, y que afecte áreas desde Missouri hasta Nueva Jersey.

¿Cuál es el pronóstico para la Costa Este?

Se anticipan nevadas significativas a medida que la tormenta avanza hacia los Apalaches y el corredor I-95. Washington D.C. y Baltimore están bajo advertencia de tormenta invernal desde primeras horas de la mañana de este lunes, con pronósticos que indican acumulaciones entre 20 y 30 centímetros. Si la capital del país recibe más de 21 centímetros, sería la nevada más grande desde 2016.

Entretanto, Filadelfia también está bajo alerta por mal tiempo invernal, con expectativas de entre 5 y 10 centímetros de nieve que podrían hacer que las carreteras sean peligrosas. Por otro lado, Nueva York no anticipa grandes acumulaciones; no se han emitido alertas locales significativas y solo se prevé una ligera capa de nieve. En Nueva Inglaterra, incluyendo Boston, no se esperan nevadas importantes.

Se prevé que las nevadas más intensas cesen en el área metropolitana de D.C. y Baltimore durante la mañana del lunes, pero las precipitaciones podrían continuar hasta bien entrada la tarde. Los residentes deberán estar preparados para condiciones resbaladizas y seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades locales.

Con información de ABC News

