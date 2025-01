Muere a los 32 años The Vivienne, primera ganadora de “RuPaul’s Drag Race UK”

El mundo del entretenimiento está de luto tras la trágica muerte a los 32 años de James Lee Williams, conocido artísticamente como The Vivienne, quien fue la primera ganadora del programa de televisión “RuPaul’s Drag Race UK”.

Simon Jones, mánager del artista drag, confirmó la noticia este domingo en un comunicado de prensa difundido en redes sociales.

Según el comunicado, la noticia de su muerte fue un golpe devastador para todos quienes lo conocían y lo querían.

“Con inmensa tristeza les informamos que nuestro amado James Lee Williams, The Vivienne, falleció este fin de semana“, se lee en el comunicado, el cual se volvió viral entre los fans de la serie.

“James era una persona increíblemente querida, cálida y maravillosa. Su familia está desconsolada por la pérdida de su hijo, hermano y tío. Están muy orgullosos de las cosas maravillosas que James ha logrado en su vida y carrera“, agregó.

Sin embargo, en el anuncio no se detallaron los motivos del fallecimiento ni donde había ocurrido.

“No daremos a conocer más detalles. Solicitamos que se le dé a la familia de James el tiempo y la privacidad que necesita ahora para procesar su duelo y superarlo”, puntualizó el mánager.

“Estas son palabras que nunca quise escribir. Viv era un amigo íntimo, un cliente y alguien a quien amaba mucho. Desde el momento en que lo conocí en 2019, supe que podíamos crear magia juntos y me convertí en su manager”.

“Su talento era inmenso y la luz que aportaba a cada estancia era asombrosa. Nadie me hizo reír tanto en mi vida como Viv. Su genio cómico y su ingenio rápido no tenían comparación“, señaló Jones.

The Vivienne saltó a la fama en 2019 cuando se convirtió en la primera ganadora de “RuPaul’s Drag Race UK”. Su éxito no solo la catapultó a la fama en el Reino Unido, sino también a nivel internacional, destacándose por su estilo impecable, humor afilado y personalidad audaz. A lo largo de su tiempo en el programa, The Vivienne se ganó el cariño de los fanáticos por su talento y su autenticidad, convirtiéndose en un referente para muchas drag queens y artistas jóvenes.

Oriundo de Gales, en el Reino Unido, Williams también se desarrolló como bailarín, músico y actor teatral. Apenas en el 2022 lanzó su EP, titulado “Bitch”, a la vez que realizó varias obras de teatro en Londres.

La noticia de su fallecimiento ha causado conmoción entre sus seguidores y la comunidad drag. Muchos han expresado su dolor en redes sociales, recordando su talento y la alegría que brindaba a todos quienes lo conocían y admiraron.

