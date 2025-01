Si compró papas fritas Deep River podría ser elegible para recibir un pago

Tras una demanda colectiva contra Old Lyme Gourmet Co, que distribuye los productos Deep River Snacks, que alegaba que etiquetaron ciertas las papas fritas de la marca con el gráfico “Ingredientes no modificados genéticamente”; se llegó a un acuerdo que puede beneficiar a las personas que adquirieron el producto desde el 2 de febrero de 2017 hasta el 6 de diciembre de 2024 para uso personal o doméstico.

Aunque el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York no ha dado la razón a ninguna de las partes y la empresa demandada niega estas acusaciones, se legó a un acuerdo que permite que los afectados reciban una compensación económica, según explica un comunicado de prensa.

Esto permitirá que los clientes que adquirieron las papas fritas de la marca Deep River con la etiqueta “Ingredientes sin OGM” pueden ser elegibles para recibir un pago en efectivo a partir del acuerdo de demanda colectiva.

El argumento principal de la demanda fue que las papas fritas Deep River Snacks fueron etiquetadas con el gráfico “Ingredientes no modificados genéticamente”, que supone para los consumidores “que los Productos estaban certificados por un tercero, como el Proyecto Non-GMO, como libres de ingredientes modificados genéticamente”. Sin embargo, los demandantes alegaron “que los Productos no estaban certificados por un tercero”.

¿Quiénes pueden presentar un reclamo?

La empresa acordó crear un Fondo de conciliación de $4 millones para pagos monetarios, los afectados que compraron cualquiera de las papas fritas vendidas bajo la marca Deep River Snacks, etiquetadas con el gráfico “Ingredientes sin OGM” desde el 2 de febrero de 2017 hasta el 6 de diciembre de 2024.

Las personas que compraron los bocadillos con el gráfico de “ingredientes no transgénicos” en los EE. UU. entre el 2 de febrero de 2017 y el 6 de diciembre de 2024, pueden “enviar un formulario de reclamo válido y oportuno” antes del 28 de julio de 2025.

Hay dos formas de hacer le reclamo con comprobante de compra y sin el recibo:

Con comprobante de compra: las personas que presenten el comprobante de compra, recibirá $5.00 por el primer producto y $0.50 por cada producto adicional. En este caso no hay un límite en la cantidad de productos por los que puede solicitar un pago monetario siempre que tenga el recibo de la compra.

Sin comprobante de compra: puede hacer un reclamo para recibir $5.00 por el primer producto y $0.50 por cada producto adicional hasta un máximo de 10 productos adicionales.

La decisión del caso la emitirá un Tribunal en una Audiencia de Aprobación Final el 15 de mayo de 2025.

Para facilitar el acceso a la información de este caso sobre el Acuerdo de conciliación, los consumidores puedan consultar www.PotatoChipsSettlement.com, donde está disponible el formulario de reclamo o a través del número gratuito 1-877-759-1882.

