Tim Bradley nombra a su ganador en un posible combate Canelo vs Crawford

El excampeón mundial de boxeo, Tim Bradley, se ha convertido en uno de los principales impulsores para lograr el ansiado combate entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra el estadounidense Terence Crawford antes de oficializar su retiro de los cuadriláteros; esto al considerar que a pesar de su edad tiene todo para derrotar al tapatío.

Estas declaraciones las realizó Bradley por medio de un video compartido en sus redes sociales, donde sostuvo que desea ver concretado este enfrentamiento debido a que se verían las caras dos de los mejores pugilistas de la actualidad; además reveló que realizó un análisis del combate y ya vio quién sería el flamante ganador de este hipotético duelo que muchos amantes del boxeo se encuentran esperando.

“Desperté a las 3 am. No sé por qué, pero algo me dijo que estudiara a Canelo y Crawford. Crawford está a punto de darle una paliza a Canelo Álvarez. Se los adelanto ahora mismo Crawford está a punto de darle una paliza a Canelo Álvarez”, manifestó el antiguo pugilista durante sus declaraciones.

Las palabras de Bradley no son nada descabelladas debido a que es una importante figura del boxeo estadounidense de los últimos años y se ha mantenido bastante unido al ring al desempeñarse como un analista deportivo.

Consejo a Devin Haney

Tim Bradley también aprovechó la oportunidad para enviarle un importante mensaje de apoyo a Devin Haney, quien ha visto su carrera afectada después de la derrota que sufrió contra Ryan García en un polémico combate donde el mexicoamericano fue declarado culpable de dopaje y terminó siendo suspendido de las peleas por un año por parte de las autoridades deportivas de Nueva York.

“Devin Haney. Quieres volver. Vuelve a tus raíces, hermano. Vuelve a donde empezaste. ¿Dónde empezaste? Empezaste en México. Saca a uno de esos tipos y empieza allí”, resaltó el analista.

“Ahí es donde empiezas. Vuelve a tus raíces, hermano. Ten un poco de humildad. Vuelve al punto de partida. Si vuelves al punto de partida, volverás a la cima. Paz”, concluyó el antiguo campeón mundial al darle algunos consejos para recuperar su mejor nivel deportivo.

Sigue leyendo:

–William Scull confirmó conversaciones con Canelo Álvarez para una pelea

–Mike Tyson alistaría su regreso al boxeo ¿Vuelve al ring en 2025?

–David Benavídez provoca a ‘Canelo’ Álvarez: “Sabe que no puede ganarme aunque necesite $200 millones”