VIDEO: Demi Moore gana su primer Golden Globe como Mejor Actriz por “The Substance”

En una noche histórica para su carrera, Demi Moore triunfó en los premios Golden Globes 2025 al ganar en la categoría de Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical por su interpretación del personaje Elizabeth Sparkle en la película “The Substance”.

Durante su discurso de aceptación, Moore reconoció que se trata de su primer Golden Globe, con lo cual materializa un logro importante en sus 45 años de carrera actoral.

“Oh, wow. Realmente no esperaba esto. Estoy en shock ahora mismo. Llevo mucho tiempo haciendo esto, más de 45 años. Y esta es la primera vez que gano algo como actriz”, así comenzó su discurso.

“Recuerdo que una vez un productor me dijo que siempre sería una actriz de películas ‘palomeras’ y me creí eso. Creí que solo sería ese tipo de personajes”, agregó Demi Moore.

“En ese momento, interpreté que eso significaba que no podía tener este tipo de reconocimientos, que podía hacer películas exitosas que generaran mucho dinero, pero que no sería reconocida. Me lo creí y eso me corroyó con el tiempo, hasta que hace algunos años pensé que tal vez ya había terminado, que ya había hecho lo que se suponía que debía hacer”, expresó la actriz.

Demi mencionó que cuando estaba en un punto muy bajo llegó un guion completamente loco y desquiciado que era “The Substance”.

“En ese momento, recibí este guion mágico, audaz, valiente, fuera de lo común y absolutamente loco llamado “The Substance”. Y el universo me dijo que no había terminado. Estoy tan agradecida con Corley por confiar en mí para interpretar a esta mujer, con Sarah Margaret Qualley por ser la otra mitad de mí que no podría haber logrado sola, por cuidarme, y con todas las personas que han estado conmigo durante más de 30 años, especialmente aquellos que creyeron en mí cuando yo no creía en mí misma”.

Para finalizar, Demi envió un poderoso mensaje.

“En esos momentos en los que no creemos ser lo suficientemente inteligentes, atractivos, delgados o exitosos, o básicamente que no somos suficientes, una mujer me dijo: ‘Nunca serás suficiente, pero puedes conocer el valor de tu valía si dejas de medirlo todo’. Hoy celebro esto como un marcador de mi plenitud y del amor que me impulsa, así como del regalo de hacer algo que amo y ser recordada de que sí pertenezco. Muchas gracias”, concluyó la intérprete de 62 años.

Haz click en la publicación

Demi Moore venció a Amy Adams (Nightbitch), Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) y Zendaya (Challengers).

Esta es la tercera nominación de Demi Moore en los Golden Globes, quien desde el año 1997 con la cinta “If These Walls Could Talk” no había logrado ser considerada en las candidaturas.

