21 estados aumentarán salario mínimo en enero

A partir de enero de 2025, 21 estados de Estados Unidos aumentarán el salario mínimo para que los sueldos se ajusten al aumento del costo de vida.

Esta medida beneficiará a más de 9.2 millones de trabajadores, quienes recibirán en total un aumento de $5,700 millones de dólares.

Los aumentos variarán entre 18 centavos y $1.75 por hora. El objetivo es ayudar a los trabajadores a enfrentar la inflación y las dificultades económicas actuales.

Detalles de los aumentos

-Alaska: el salario mínimo sube de $11.73 a $11.91, un aumento de $0.18.

-Arizona: de $14.35 a $14.70, con un incremento de $0.35.

-California: el salario mínimo sube de $16 a $16.50, es decir, $0.50 más.

-Colorado: se incrementa de $14.42 a $14.81, un aumento de $0.39.

-Connecticut: subirá de $15.69 a $16.35, con un aumento de $0.66.

-Delaware: este estado tiene el mayor aumento, de $13.25 a $15, es decir, $1.75 más.

-Illinois: aumenta de $14 a $15, un incremento de $1.

-Maine: de $14.15 a $14.65, aumentando $0.50.

-Michigan: el salario mínimo sube de $10.33 a $10.56, con un aumento de $0.23.

-Minnesota: aumenta de $10.85 a $11.13, un incremento de $0.28.

-Missouri: el salario mínimo sube de $12.30 a $13.75, con un aumento notable de $1.45.

-Montana: de $10.30 a $10.55, con un aumento de $0.25.

-Nebraska: subirá de $12 a $13.50, es decir, un aumento de $1.50.

-New Jersey: de $15.13 a $15.49, con un incremento de $0.36.

-New York (NYC, Long Island, Westchester): el salario mínimo sube de $16 a $16.50, un aumento de $0.50.

-New York (resto del estado): de $15 a $15.50, aumentando $0.50.

-Ohio: de $10.45 a $10.70, con un aumento de $0.25.

-Rhode Island: subirá de $14 a $15, un aumento de $1.

-South Dakota: aumentará de $11.20 a $11.50, con un incremento de $0.30.

-Vermont: el salario mínimo sube de $13.67 a $14.01, un aumento de $0.34.

-Virginia: de $12 a $12.41, con un aumento de $0.41.

-Washington: el salario mínimo sube de $16.28 a $16.66, aumentando $0.38.

Otros cambios importantes

A partir de 2025, se estima que 19 estados, junto con Washington D.C., alcanzarán un salario mínimo de $15 por hora, un paso importante hacia la mejora de los ingresos para los trabajadores de bajos salarios.

