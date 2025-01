Antonio Briseño revela la estrategia de Gignac para anotar goles en la Liga MX

El futbolista y defensor de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio ‘Pollo’ Briseño, habló sobre el secreto goleador del francés y principal estrella de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, quien fue su compañero dentro de los universitarios y con quien forjó una valiosa amistad para conocer varias de sus estrategias en el terreno de juego y ser la figura que es dentro de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el canal de El RePortero de Yosgart Gutiérrez, donde habló sobre el gran trabajo que realiza Gignac para poder haber superado la barrera de los 200 goles dentro del balompié azteca y para poder convertirse además en el máximo goleador histórico del club.

“Él tuvo pubalgia y en Francia, si tenías pubalgia a cierta edad, te cortan como los aductores… no quiero decir mentiras, pero algo le cortaron”, expresó el defensor en sus declaraciones al destacar todo lo que ha realizado el francés para poder tener éxito en la Liga MX.

“Él me decía ‘yo ya no me cargo del aductor’. Decía que todos los jugadores en Francia que se cargan de pubalgia, si te operan, te quitan como el aductor. Sacaba unos madrazos el cabrón, por eso se cansa de hacer goles aquí. Sacaba unos putazos y el decía ‘yo no me cargo por eso’”, agregó el Pollo Briseño en sus palabras.

Es importante resaltar que el defensor formó parte de los Tigres de la UANL entre las temporadas 2015 y 2016 para luego reforzar las filas de las Chivas Rayadas de Guadalajara; ahora en este 2025 llega al Toluca con el objetivo de ayudarlos a quedar campeones del torneo Clausura.

Gignac tiene ya 39 años y se especula que este podría ser su último año como jugador profesional, aunque dicha información no ha sido revelada por el propio jugador o algunos de sus miembros cercanos.

