Cazzu desata polémica tras un video del pasado

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, se ha consolidado como una de las artistas más influyentes en la escena del género urbano, especialmente en el trap. La cantante argentina ha logrado destacar gracias a su inigualable estilo, que la ha llevado a convertirse en una figura emblemática dentro de este nicho musical en expansión.

Sin embargo, su talento como compositora ha desencadenado recientemente una controversia que ha generado opiniones divididas y que podría afectar su carrera. La versatilidad es una de las características más notables del arte de Cazzu. Su capacidad para adaptarse a diversos géneros musicales sin perder su esencia única es un testimonio de su talento y creatividad.

A lo largo de su carrera, ha explorado distintos temas en sus letras, reflejando realidades complejas y emociones profundas que resuenan con su audiencia. Temas como el amor, la libertad, la independencia y la lucha personal son recurrentes en su música, pero uno de sus mayores éxitos, “Nena trampa”, ha cobrado notoriedad recientemente por una razón inesperada.

El escándalo que rodea a Cazzu surgió cuando una cuenta de Instagram dedicada a su contenido rescató un clip en el que interpretaba algunas de las estrofas más controvertidas de “Nena trampa”, lanzada en 2022. A pesar de las intenciones de la cuenta de exaltar su habilidad lírica, el video se volvió viral, pero no por las razones esperadas.

En particular, una frase de la canción hacía referencia a Dios de una manera que muchos internautas encontraron ofensiva. En la letra, Cazzu expresa que “no se dobla ante él” porque es un hombre, lo que desató una ola de críticas y una profunda indignación entre algunos sectores del público.

“No mamita no diga eso de Dios. Dios fue la que te creó”, “¿Cómo va a decir eso sobre Dios?”, “Dios es hombre?? Cazzu yo te amo, pero por ahí no es”, “Todo estaba bien hasta que dijo eso de Dios“, “Con Dios no, por favor”, “Por un hombre no te quiebres, pero Dios no es hombre! Y un día te rendirás a él”, “Todo iba bien en ti hasta que te metiste con Dios”, fueron algunas de las reacciones registradas.

