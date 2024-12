Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, celebra nueva canción de Cazzu

El cantante mexicano Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar y hermano de Ángela Aguilar, celebró el nuevo tema de la cantante argentina Cazzu ‘La Cueva’. Emiliano Aguilar comentó la publicación de Cazzu con el mensaje: “Algo bien”, junto a tres emoticones de fuego.

Emiliano Aguilar no es cercano a su padre ni a sus hermanos. Además, ha dicho que no ha recibido apoyo de ningún tipo para crecer en la industria a pesar de que viene de una de las familias más importantes de la industria musical mexicana.

Además el hijo mayor de Pepe Aguilar no canta música regional mexicana como todos los artistas de su familia, sino que se dedica al hip- hop. Es por eso que ha manifestado mucha admiración por Cazzu, conocida como una de las artistas más influyentes en el hip hop y trap latino.

A pesar de la controversia generada por la relación de su hermana Ángela Aguilar con el cantante Christian Nodal, quien fue pareja de Cazzu, Emiliano Aguilar ha mostrado su continua admiración hacia la argentina e incluso a dicho que le gustaría colaborar con

Tras el estreno de ‘La Cueva’ se ha dicho en redes sociales que la letra de esa canción está dirigida a Christian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar. Nodal terminó con Cazzu de manera repentina pocos meses después de dar a luz a su hija Inti.

Emiliano Aguilar ha comentado frecuentemente las publicaciones de Cazzu y en agosto de este año, durante una transmisión en vivo en Instagram, el cantante opinó sobre la argentina: “Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella”, dijo Emiliano.

Con respecto a su distante relación con su padre Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar dijo que ha tratado de forjar su camino lejos de la influencia de su familia.

“Estoy forjando mi propio camino. La verdad, estoy muy enfocado en lo mío, mi papá no sabía nada de lo que estoy haciendo ahorita. Me quiero abrir mi propio camino. Más que todo demostrarme que puedo, que puedo solo y me la puedo estar rifando. Ahí ando. Sin el público no fuera nada”, dijo en una entrevista en el programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV).

Sigue leyendo: