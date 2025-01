Cuándo se estrena la segunda temporada de “The Last of Us”: HBO Max lo confirma

La anhelada segunda temporada de “The Last of Us” ya tiene una fecha de estreno más concreta. Aunque ya se sabía que será en 2025, HBO Max precisó los meses en los que podría estar disponible para los usuarios afiliados al servicio de streaming.

Para esta segunda entrega de la serie apocalíptica y psicodélica, continúa la historia de “Joel” (Pedro Pascal) y “Ellie” (Bella Ramsey), pero el equipo de producción prometió que habrá más emoción y profundidad entre los personajes, además de más acción.

Cuándo se estrena “The Last of Us 2”

Según confirmó HBO Max en el trailer oficial, la segunda temporada se estrenará en la primavera de este 2025, es decir, en abril.

Es de recordar que el rodaje de “The Last of Us 2” enfrentó algunos desafíos, incluyendo una huelga de 2023, protagonizada por actores y guionistas, pero finalmente las grabaciones culminaron en 2024.

La segunda temporada tendrá siete episodios, dos menos que la primera, y es una adaptación mucho más clara del videojuego lanzado en 2020. De hecho, al elenco se integra ahora la actriz Kaitlyn Dever, quien interpreta a “Abby”, un personaje central en la secuela del videojuego.

Otros miembros del elenco son:

Isabela Merced – “Dina”

– “Dina” Ariela Barer – “Mel”

– “Mel” Gabriel Luna – “Tommy”

– “Tommy” Danny Ramirez – “Manny”

– “Manny” Jeffrey Wright – “Isaac”

Aunque “The Last of Us 2” mantendrá la esencia del videojuego, probablemente con “Abby” como uno de los focos principales, algunos fans del videojuego opinan que siete episodios podría ser muy poco tiempo para que la historia sea contada adecuadamente.

En este sentido, no se descarta que la segunda temporada tenga una extensión o que se planifique una tercera entrega.

