FOTOS: Hermana transgénero de Pedro Pascal se roba los reflectores en la premiere de “Gladiator II”

La alfombra roja de “Gladiator II”, llevada a cabo el pasado 13 de noviembre en Leicester Square, en la ciudad de Londres, Inglaterra, tuvo a una inesperada protagonista: la hermana transgénero del actor chileno Pedro Pascal, Lux Pascal.

Durante el acostumbrado paso de los actores frente a las cámaras de decenas de periodistas, la también chilena desfiló de la mano del intérprete de 49 años, quien no pudo evitar ceder el protagonismo de la noche a su hermana que lució un elegante vestido negro con una abertura en un costado, desde el abdomen hasta la pierna, adornada por un broche metálico.

La prenda, perteneciente a la casa Stephane Rolland Couture, destacó el perfil de la también actriz, además de mostrar su porte y gran presencia.

Pedro cedió su noche a su hermana

Durante su paso por la alfombra roja, se pudo notar el gran cariño y complicidad que tienen los hermanos sudamericanos al intercambiar sonrisas. Incluso, y en diversos momentos de la noche, el actor acomodó la cola del vestido de su hermana para hacer más fácil su paso por el lugar.

A pesar de contar con un perfil más discreto que el de su hermano, Lux se ha caracterizado por su labor a favor de los derechos de la comunidad LGBT. Previo a su transición, la cual anunció en febrero de 2021, la actriz se unió a la serie “Narcos”, junto a su hermano, en donde interpretó el papel de “Elías”.

Posterior a esto, la artista se involucró en otros proyectos locales como la obra “La Noche Obstinada”, de Pablo Rotember, así como en la serie “Los 80”.

En entrevistas anteriores, la actriz chilena reveló que su transición fue “tomada” por su familia como “algo muy natural”. Incluso, mencionó que desde pequeña sabía que en algún momento de su vida “daría ese paso”.

Respecto al intérprete de “The Last Of Us”, este ha mencionado que es extremadamente protector con su hermana. Sin embargo, reconoció su fortaleza al grado de revelar que necesita más de ella que ella de él.

Tras el estreno de su más reciente filme “Gladiator II”, Pedro Pascal volverá a su papel como Joel dentro de la segunda temporada de “The Last Of Us”, la cual llegará a la plataforma de streaming Max en 2025.

De igual manera, y luego de que se anunciara su participación en “Fantastic Four: First Steps”, como el genio y superhéroe, Reed Richards/Mr. Fantastic, Pascal se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel de manera oficial, en julio de 2025, cuando se estrene la película.

