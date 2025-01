Ariadna Gutiérrez dice que no quiere entrar a La Casa de los Famosos All-Stars

La Casa de los Famosos All-Stars abrirá sus puertas durante la primera semana del mes de febrero, específicamente el martes 4 de febrero. Varios nombres ya han sido confirmados de manera oficial y otros de manera extraoficial.

Extraoficial: Estos son algunos de los nombres confirmados para La Casa de los Famosos All-Stars

Laura Bozzo y Alfredo Adame ya dijeron que sí van. Alicia Machado también dice que será panelista y así también entrarán Dania Méndez, Manelyk González, Kelvin Noé Rentería, Cristina Porta, Paulo Quevedo, Aleska Génesis, Rey Grupero y Lupillo Rivera entre otros.

Pero así como tenemos confirmados, tenemos nombres de famosos que han dicho que no van en este proyecto y ellos son: Guty Carrera, Brenda Zambrano, Nicky Chávez, Alana Lliteras y en horas recientes, Ariadna Gutiérrez, a través de su cuenta de Instagram afirmó que ella no quiere ser parte del proyecto. Ojo, no negó su participación, pero sí dijo que no quiere ser parte de éste.

Ariadna respondió a una sesión de preguntas y respuestas en IG/ Foto Cortesía de @gutierrezary Crédito: SÓLO PARA USO DE ESTA NOTA

Romeh deja de seguir a Ariadna Gutiérrez en IG

¿Romeh le dio el vuelto a Ari?, quién sabe la verdad, porque lo único que tenemos claro es que la colombiana dejó de seguirlo el año pasado después de que se cancelara el encuentro que tenían preparado junto a Clovis Nienow.

Ahora, después de unas pocas declaraciones de Romeh sobre Ariadna y el silencio de la colombiana, el mexicano dejó de seguirla en las redes sociales. Para muchos esto ya es el punto y final de esta historia y por otra parte la confirmación de su relación con Ana Parra, con quien supuestamente ya mantenía una cercanía cuando entró al reality durante la cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos All-Stars aquí:

· La Casa de los Famosos All-Stars empieza el martes 4 de febrero

· Clovis felicita a Aleska por su trabajo como conductora de “En Casa con Telemundo”

· Aleska Génesis le envía un fuerte mensaje a Geraldine Bazán y Alana Lliteras