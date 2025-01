Bad Bunny llora tras el estreno de su álbum ‘Debí tirar más fotos’

El cantante boricua Bad Bunny se anotó un nuevo éxito en su carrera con el estreno de su álbum ‘Debí tirar más fotos’, una producción que rinde homenaje a la cultura y ritmos puertorriqueños con letras cargadas de nostalgia y reivindicación de su tierra. Sin embargo, hay una canción del álbum que se volvió un trend popular en redes sociales y los videos que los fans han hecho con su canción.

La penúltima canción del álbum, que consta de 17 temas, se llama ‘DTMF’, las iniciales del nombre del disco. La canción habla de la nostalgia que se sienta al recordar y extrañar los buenos momentos que vivió en el pasado en su natal Puerto Rico y además se refiere a todo lo que puede extrañar de su hogar quienes deciden salir de la isla.

Es por eso que el estribillo de la canción, como el nombre del álbum lo indica, señala lo mucho que le hubiese gustado tomar más fotos de esos buenos momentos que guarda con cariño en su corazón.

“Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden”, dice el estribillo de la canción.

En la red social TikTok el coro de la canción se convirtió en un trend en el que las personas recuerdan buenos momentos del pasado, como momentos con familiares, mascotas, amigos que ya fallecieron o estan muy lejos. También hay personas que usaron el audio para recordar una época buena de sus respectivos países, entre otros.

Han sido tantos los videos conmovedores que los usuarios han publicado en redes sociales que el cantante se mostró conmovido hasta las lágrimas.

Bad Bunny publicó un video en su cuenta de TikTok en el que se le ve llorando mientras de fondo se escucha ‘DTMF’. El boricua no dice ninguna palabra, pero muestra a sus seguidores lo conmovido que se siente con el trend generado por su canción.

En su quinto álbum de estudio Bad Bunny rinde homenaje a Puerto Rico, reivindicando ritmos propios de la isla y fusionando sonidos generando un resultado ampliamente aplaudido por el público.

“Llevo años soñando con este álbum, soñando con varias canciones que verlas hechas realidad me llena de mucha alegría. Siempre he sido honesto con las personas que me siguen, cada vez les muestro más de mí porque y a su vez yo también me voy conociendo más. Este álbum es el resultado de experiencias vividas que me han llevado a conocerme mejor, incluso a conocer cuáles son los ritmos en los que más disfruto cantar y crear”, dijo Bad Bunny en un comunicado de prensa.

