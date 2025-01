Cristina Porta rompe el silencio en relación a los supuestos audios filtrados de Paulo Quevedo

Mediante un live Cristina Porta habló de todos los escándalos que han pasado en su vida desde que aceptó ser parte del mundo de los realities y de cara a entrar en febrero a La Casa de los Famosos All-Stars. La mayoría de sus seguidores conectados querían saber qué pasó con Paulo Quevedo y Maripily Rivera, después de los audios filtrados hace menos de 24 horas, perp periodista española dio muchas vueltas previo a llegar a un punto concreto.

Aceptó que sobre su primera relación no iba a entrar en detalles, pero aún así empezó con dicho tema. No hizo uso de nombres, porque aceptó que no quería tener problemas con ningún tipo de demanda y denuncias en su contra. Y se limitó a llamarlo “Italia”, refiriéndose presuntamente a Luca Onestini.

Repito este live y la forma en la que ella decidió llevarlo fue caótico, ya que el nombre de Porta en la televisión hispana resurgió con fuerza debido al conflicto entre Paulo y Maripily Rivera. Probablemente el contexto lo retomó para explicar algún tipo de patrón de conducta.

¿Onestini entrará a “La Casa de los Famosos All-Stars”?

Durante la larga conversación de Porta, sobre Onestini, Félix “El Más Picante” se conectó y realizó un comentario que generó el caos total, porque escribió: “Ese Lucas es un poco hombreeeeeeee si entra a la casa de los famosos lo voy a volver loco con mis carritos”.

Con este tipo de mensaje entonces muchos asumen que existe la posibilidad de que Poncho de Nigris sí pueda llegar a formar parte de esta edición así como la mismísima Maripily Rivera y Lupillo.

¡Todo bien entre Maripily y Cristina!

Durante el live Maripily Rivera se hace presente con un “Te amo” para Porta, a lo que la española sin dudarlo reaccionó con mucho cariño. Y así con su respuesta muchos entienden que al menos entre ellas todo está bien, pero para este punto nadie sabía cómo estaba todo entre ella y Quevedo.

La Casa de los Famosos All-Stars

Cristina Porta confirma que Telemundo le ofrece ser parte de La Casa de los Famosos All-Stars. Las negociaciones llegaron a buen puerto y ésta aceptó.

El punto entre la española y la cadena se complicó cuando supo que su ex, el italiano, iba a ser parte de este reality también y de nuevo se confirma lo que en su momento El Diario de Nueva York confirmó sobre la posibilidad de que Telemundo contará con participantes de otros realities similares, razón por la cual hace poco vimos tremendo escándalo entre Poncho y Maripily Rivera.

Para este momento, de nuevo, el tema de Quevedo estaba silenciado.

Cristina confirma que ella entra sí y sólo sí Luca Onestini sale de la ecuación. La producción le asegura de alguna forma que éste entonces no entra al show y entonces por ahora la española se vuelve a subir al proyecto y así queda esa parte de la historia.

Paulo Quevedo, al fin…

Justamente como les dije arriba llegamos al punto de los patrones de conducta y así es como la periodista explica que cometió el mismo error de confiar en quien no debía. Cristina Porta confesó que fue el mismo Paulo Quevedo quien le confirmó que él entró en lugar de Luca Onestini y que también quiso formar parte del proyecto en vías de ayudarla.

Los días pasaron dentro del reality y con los días Paulo fue quien le dijo que él no tenía pareja. Pero comenta que éste se lo dijo medio en secreto, tapando los micrófonos.

“Yo empiezo a tenerle cariño a México -Paulo Quevedo-“, dijo Cristina.

En esta parte del live entra Aleska Génesis y Cristina la saluda con mucho ánimo demostrando que entre ellas todo está bien, después de que dentro de la casa su relación fue de las más explosivas.

Luego, la española reconoce que después de ser eliminada se dio cuenta de que Paulo Quevedo sí estaba casado y fue en ese momento en el que se sintió como “la loca” de cara al público. Para este punto de la declaración, Maripily Rivera escribió lo siguiente durante el live: “Paulo será el primer eliminado de la casa pues es un mentiroso, machista y muerto de hambre”.

La española acepta que no tiene ningún problema con decir todo esto, porque confirma que Paulo entrará a La Casa de los Famosos All-Stars. Maripily volvió a tomar la palabra y escribió: “Paulo se puso hablarme mal de Cristina para que yo me enojara con ella y hacía lo mismo con Cristina para que hablara mal de mí”.

A este punto acepta que llegaron a punto de discusiones extremas porque él no quería se ventilase la relación y ella le pedía que si de verdad no estaba casado o con su ex que dijera algo y así todo se convirtió en un sinsentido y Porta se dio cuenta de que volvió a verse involucrada en una relación similar a la que tuvo con el italiano.

Acepta Cristina Porta que Paulo le hablaba muy mal de Maripily Rivera y que por todo esto Paulo estaba muy mal de saberla en Puerta Rico divirtiéndose sin él. La periodista española explica que el cantante llegaba a puntos de celos muy fuertes.

Drama Maripily, Paulo y Cristina…

Comentarios como éste de Maripily Rivera: “A Paulo lo sacaremos de la primera de esa casa”, hace que muchos confirmen que la boricua va para esa casa pero como habitante y no como panelista. Pero a este punto el live seguía con puntos, comas y más detalles. Así la boricua vuelve a comentar: “Maripily es el rating para todos y por eso tienen que estar hablando de mí”.

Para este punto del live los comentarios del “Huracán Boricua” se pone más fuerte y empieza a escribir todos estos mensajes:

“Vamos Cristina desenmascara a este viejo de Paulo”.

“Y a mí me hablaba mal de ti Cristina”.

“e puso hablar basura de ese amigo por celos ese tipo es un loco posesivo”.

“Yo tengo pruebas de todo lo que Paulo le hacía a Cristina y decía”.

“Jajaja 🤣 me encanta desenmascaré a este infiel de hombre que no tiene ninguna carrera”.

“El infiel es el”.

“Y lo desenmascaramos”.

“Voto perdido 🤣”.

“El llamo a mi manager para que lo ayudara a negociar su contrato”.

“Es importante”.

“Fuego 🔥”.

“Ese tipo es un loco frustrado”.

“El me pidió estar en la obra pues necesitaba dinero y le di la oportunidad”.

“El es un mal agradecido y de la misma manera se le trató y él me traicionó habla”.

“Te amo amiga y nadie va a separar nuestra amistad”.

Por lo anterior, Cristina Porta se baja del proyecto y no va al “All-Stars”

Al final, Cristina Porta pide en su live que Paulo Quevedo deje todo este escándalo hasta aquí, porque ya no quiere seguir con el tema, pero también advierte que si él persiste está dispuesta a seguir y sacar las pruebas de todo lo que tiene en su poder, porque tiene claro que ya no quiere tener nada que ver él ni con el italiano, ya que estos dos hombres la llevaron a vivir la misma situación.

Porta acepta que probablemente Paulo pudo haber llegado a quererla, pero ella no está dispuesta aceptar esta relación.

Reitera además que después de esto y de conocer a Maripily ella jamás le dará la espalda y por esta razón estará de su lado. “Somos amigas y no se tiene que meter nadie en esta amistad”.

Después de todo lo anterior Cristina acepta que no quiere ser parte de La Casa de los Famosos All-Stars, afirma hoy que ella no entrará porque Paulo Quevedo sí estará y así también su ex pareja el italiano, porque éste sigue en negociaciones. Y así como él vienen otros famosos, casi cinco que fueron parte de otros proyectos.

Básicamente, Cristina Porta no entrará a La Casa de los Famosos All-Stars si Telemundo mantiene en su lista de confirmados a Paulo y Luca Onestini.

