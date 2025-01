Demolieron la casa donde dos integrantes de AC/DC pasaron su infancia

Se ha informado que la casa donde Angus y Malcolm Young, hermanos e integrantes de la banda AC/DC, fue demolida recientemente. Esta noticia ha llamado la atención, pues en teoría la propiedad está inscrita desde el 2013 en el registro del National Trust de Australia, es decir, era considera un lugar de interés histórico.

La familia Young compró esta casa en Burwood, Sydney, en 1965. En ese momento Angus y Malcolm tenían entre 10 y 12 años, por lo que pasaron parte de su adolescencia en la propiedad.

Aunque se ha informado en este momento sobre la demolición, se dice que ocurrió a finales del 2024. La demolición estuvo a cargo Burwood Square Pty Ltd, sus actuales dueños, quienes compraron la casa en febrero del año pasado por unos $4 millones de dólares.

Aunque se dice que la propiedad es parte del National Trust de Australia, parece que no contaba con toda la protección. Esto fue explicado por el ayuntamiento de Burwood, donde se encuentra la casa. En un comunicado de prensa escribieron: “Como no está catalogado como patrimonio ni protegido por la legislación local o estatal, y debido a que el National Trust es una organización no gubernamental basada en la comunidad, sin autoridad legal, la propiedad no tiene protecciones exigibles“.

Este comunicado fue publicado como respuesta a los fanáticos de AC/DC que están indignados por la demolición, pues es considera una cuna de sus fundadores. Por esto, el mismo ayuntamiento dijo que era consciente de la importancia de la propiedad y de la zona para la música, y aseguraron que siguen comprometidos con “encontrar nuevas formas de celebrar a la familia Young y la rica herencia musical de la zona”.

Según medios locales, los fanáticos de la banda veían en esa propiedad una especie de museo donde incluso se han pintado murales con la cara de los hermanos Young.

