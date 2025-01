Laura Bozzo desconoce la trayectoria de Maripily y dice no conocerla

Maripily Rivera ha vuelto a ser el centro de atención mediática debido a la controversia que la envuelve en su disputa con Poncho de Nigris y dijo de aquellos que se atrevieron a opinar sobre su conflicto solo buscaban “colgarse de su fama”. Esta declaración ha generado una reacción contundente por parte de Laura Bozzo no ha dudado en expresarse.

Durante un encuentro con los medios, Bozzo fue interrogada sobre si sentía que sus comentarios sobre Rivera eran una forma de “colgarse” de su fama. La presentadora peruana respondió afirmando que, en su trayectoria de muchos años en la televisión, no necesita involucrarse en controversias para mantener su relevancia.

“¿Ustedes la conocen? No, ¿Yo la conozco? No. Yo cómo me voy a colgar de alguien que no sé ni quién es. Sé que fue ganadora de ‘La casa de los famosos’, pero, ¿cuál es su trayectoria? Yo soy Laura de América, donde yo piso, pocos pisan. A mí me conoce todo el mundo”, dijo a la prensa.

Laura también destacó que su intervención en el pleito entre Rivera y De Nigris se dio a solicitud de los medios, afirmando que su comentario no fue un ataque, sino un intento de defender a ambos en su propio contexto. Reconoció la amistad que la une a Poncho, al mismo tiempo que admitió que Maripily tiene puntos válidos en sus argumentos.

“Le respondo, simplemente, que a mí me consultaron, por eso di mi opinión. Los defendí a los dos porque Poncho es mi amigo. En todo caso, estoy acostumbrada a que la gente se cuelgue de mí. Yo no me cuelgo de nadie y menos de ella“, agregó durante su encuentro con los periodistas.

Maripily por el momento no ha ofrecido una respuesta pública a las declaraciones de la peruana. Sin embargo, la expectativa sobre su reacción es palpable, dado que ambas personalidades suelen ser muy expresivas respecto a temas controversiales. La forma en que Rivera aborde este nuevo capítulo podría ser determinante para el desarrollo de su imagen pública.

