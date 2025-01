Paris Jackson celebra cinco años de sobriedad con emotivo mensaje

La hija del fallecido cantante Michael Jackson, Paris Jackson, sorprendió y emocionó a sus millones de seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje que da testimonio de su fortaleza y de sus esfuerzos por salir del infierno en el que se convirtió su vida durante su adolescencia y sus primeros años de juventud.

“Hola, soy PK [Paris Katherine], alcohólica y adicta a la heroína”, escribió sin preámbulos.

El texto continúa relatando que está celebrando cinco años de sobriedad, alejada del alcohol y las drogas.

“Hoy se cumplen 5 años de estar limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un eufemismo. La gratitud apenas rasca la superficie. Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Tengo que hacer música. Tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos”, agregó.

Su sentido y profundo mensaje estuvo acompañado por un video en el que sin tapujos mostró imágenes suyas bebiendo alcohol y visiblemente afectada por las drogas, y culmina con clips de su vida actual, alejada de sus adicciones.

“Puedo sentir el corazón roto en toda su gloria. Tengo que llorar. Tengo que reírme. Tengo que bailar. Tengo que confiar. Siento el sol en mi piel y está caliente”, continuó.

“He descubierto que la vida sigue sucediendo, independientemente de si estoy sobria o no, pero hoy tengo que aparecer para ello. Aquí hay una pequeña foto de lo que ha sido posible debido a mi sobriedad, y Dios mío, no puedo creer que casi me lo perdí todo. Gracias”, finalizó Paris en su posteo, que por el momento ha rebasado los 160,000 “Me Gusta”.

Desde los 13 años de edad y hasta el año 2020, la hija de Michael Jackson fue una esclava más de las drogas, especialmente de la heroína, así como de una necesidad compulsiva por estar ingiriendo alcohol constantemente.

Sigue leyendo: