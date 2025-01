Paulo Quevedo dice la causa de su enemistad con Maripily

La amistad entre Maripily Rivera y Paulo Quevedo surgió tras la participación del actor en la obra de teatro protagonizada por la boricua, luego de su victoria en “La casa de los famosos”. Sin embargo, esta relación ha llegado a un abrupto final, caracterizado por una serie de acusaciones graves. Recientemente, se reportaron incidentes que incluyeron gritos y ofensas entre ambos, lo que ha alimentado el interés mediático por su conflicto.

“Todas las cosas llegaron a un punto en donde me han obligado a estar donde estoy hoy en día precisamente porque han estado hablando y amenazándome que van a estar diciendo muchas cosas y acusándome de muchas cosas, entonces yo tengo que aclarar ciertas cosas sobre lo de Maripily“, inició diciendo en ‘En Casa con Telemundo’.

Paulo aprovechó para dar su versión de la historia, donde manifestó sentirse traicionado por Maripily. Según el actor, ella violó su confianza al abordar públicamente aspectos íntimos de su vida y al hacer insinuaciones sobre sus relaciones pasadas, involucrando a su expareja y a otra concursante del reality como lo fue Cristina Porta.

“Ella no estaba en ninguna posición de haber tocado un tema tan personal, no sé quién se cree que es para hablar de un tema personal y encima estar mencionando a terceros. Yo creo que ahí sí estuvo completamente fuera de lugar después de todo el respeto que yo le tenía. Yo a Maripily no la he agredido, no le he faltado el respeto, la he tratado como ella se merece y yo he recibido totalmente todo lo contrario”, agregó.

Este conflicto resalta no solo la vulnerabilidad de las relaciones personales dentro del contexto explosivo de la fama mediática, sino también la forma en que el drama puede captar la atención del público, manteniendo a “La casa de los famosos” como uno de los programas más relevantes en la televisión hispana.

“Ha habido unas acusaciones que ella me quiere acusar ahí de robo, es algo que yo no he querido tocar, es un robo a través de un patético cargador y de ahí se empezó a generar otros chismes en donde me bloqueó precisamente por otras razones ahí absurdas”, dijo.

