Petro no asistirá a la investidura de Maduro y afirma que las elecciones no fueron libres

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que no estará presente en la ceremonia de investidura de Nicolás Maduro, así lo dio a conocer en un mensaje publicado en su cuenta de X, y aseguró que el polémico proceso electoral del pasado 28 de julio no fue libre.

“Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos (…) No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas”, escribió Petro.

Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro.



A pesar de su ausencia, el Gobierno de Colombia estará representada en la investidura por el embajador en Caracas, Milton Rengifo, informó EFE.

El mandatario también destacó su intención de no romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Afirmó que “cualquier desavenencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos“, afirmó. Además, reiteró que Colombia no intervendrá en los asuntos internos venezolanos sin una invitación formal.

“Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación. Pero solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia, se respeten para todos y todas en Venezuela”, dijo Petro.

En la misma publicación en X, Petro condenó el secuestro del defensor de Derechos Humanos, Carlos Correa, y la desaparición del excandidato presidencial opositor, Enrique Márquez, quien ha tenido una postura crítica contra el régimen venezolano.

“Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro”, agregó.

Colombia ha intentado mediar en la crisis política venezolana junto a Brasil y México. Sin embargo, tras no lograr una verificación independiente de los resultados electorales solicitada como condición para reconocer la victoria de Maduro, estas naciones han decidido enviar representantes de bajo nivel a la toma de posesión.

