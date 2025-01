Posponen los Critics Choice Awards por incendios en Los Ángeles

Los Critics Choice Awards 2025 se pospusieron debido a los incendios forestales que azotan el sur de California. La premiación estaba pautada para el próximo domingo 12 de enero en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica.

Debido a la reciente tragedia que ha afectado a los residentes de diferentes zonas de Los Ángeles, los Critics Choice Awards se pospusieron para el 26 de enero en el mismo lugar que estaba estipulado.

“Esta tragedia ya ha tenido un profundo impacto en nuestra comunidad. Todos nuestros pensamientos y oraciones están con los que luchan contra los devastadores incendios y con todos los que se han visto afectados”, dijo Joey Berlin, director general de la Critics Choice Association.

Se espera que los incendios que azotan a Los Ángeles sean contenidos antes del 26 de enero. Este año, las películas Conclave y Wicked lideran las nominaciones de los Critics Choice Awards con 11 cada una, seguidas por Dune: Part Two y Emilia Pérez con 10 nominaciones cada una, incluyendo candidaturas a Mejor Película. También están nominadas en esta categoría A Complete Unknown, Anora, The Brutalist, Nickel Boys, Sing Sing y The Substance.

Los Critics Choice Awards se pospusieron por los incendios forestales en Los Ángeles. Crédito: Etienne Laurent | AP

Desde el pasado martes varios incendios forestales han causado estragos en distintas zonas de Los Ángeles. Hasta el momento, una de las zonas más afectadas por el fuego en California es Pacific Palisades, una zona ubicada entre las montañas de Santa Mónica y el Océano Pacífico. Decenas de celebridades que viven en esta localidad tuvieron que evacuar e incluso algunas casas fueron consumidas por el fuego, como por ejemplo el hogar de Adam Brody y Leighton Meester.

De acuerdo con el reporte de hoy de las autoridades, los incendios han dejado un saldo de dos personas fallecidas, múltiples heridos y más de 320,000 personas sin electricidad. Según Anthony Marrone, jefe de bomberos del Condado de Los Ángeles, el voraz incendio en Pacific Palisades ha consumido más de 5,000 acres y destruido aproximadamente 1,000 estructuras.

Sigue leyendo: