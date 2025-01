Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 9 al 15 de enero

Disney on Ice presenta “Frozen” y “Encanto”

Disney On Ice invita a las familias a sumergirse en las aventuras mágicas de las películas Frozen y Encanto. Estas historias cobran vida en un espectáculo que combina canciones icónicas, patinaje artístico de clase mundial, acrobacias aéreas y mucho más. El show llega al UBS Arena en Belmont Park del 9 al 12 de enero y concluirá en el Barclays Center, del 16 al 19 de enero. El público verá en vivo a Anna, Elsa, Mirabel, y la familia Madrigal, junto con favoritos como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Goofy y muchos más. Narrando la historia de Frozen estará Olaf, el muñeco de nieve que ama los abrazos cálidos y el verano. Sorprendentes actuaciones sobre hielo transportarán a las familias a Arendelle, donde se embarcarán en la aventura de Anna para encontrar a Elsa. Junto a Kristoff y Sven, los espectadores acompañarán este viaje para devolver el verano. Boletos en Ticketmaster.com.

Foto: Feld Entertainment

Festival “Underground Uptown Dance”

La cuadragésima temporada de Works & Process en el Museo Guggenheim comienza con el Festival Underground Uptown Dance, un evento que presenta danzas comisionadas y que se llevará a cabo desde este jueves 9 al lunes 13 de enero. Este festival único invita al público a reunirse en el Guggenheim para una serie de eventos exclusivos de una sola noche, abarcando tanto el teatro diseñado por Frank Lloyd Wright como la rotonda del museo. Descubra las tradiciones de baile de clubes, calle y danza social de la ciudad, todas arraigadas en el círculo y el “cipher”, y fusionadas con la danza de concierto. El Works & Process Underground Uptown Dance Festival forma parte de JanArtsNYC, uno de los encuentros artísticos más grandes e influyentes de la ciudad, que reúne a más de 45,000 líderes de las artes escénicas, artistas y entusiastas de todo el mundo. Para una agenda completa y boletos, visite: www.worksandprocess.org.

KR3TS with Violeta Galagarza./Foto: Cortesía

Exhibición “Drawn to Life” en El Bronx

Desde este jueves 9 de enero al 8 de febrero, el Bronx Art Space (700 Manida Street) estará mostrando la exhibición “Drawn to Life”, que junta las obras de cuatro ilustradores contemporáneos cuyas creaciones se inspiran en temas como la tradición, la fantasía y las relaciones físicas con el propio cuerpo. Utilizando la ilustración como punto de partida, Debbie Ali, Sakura Abdel-Rahman, Edwin “Enoch” Sánchez e Ivan Vélez Jr. construyen narrativas visuales contadas desde una perspectiva diversa, interpretada a través de sus experiencias personales y referencias culturales. La exhibición ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar formas de narración profundamente personales pero universalmente resonantes, haciendo de Drawn to Life un rico tapiz de voces y visiones. Más información: https://www.bronxartspace.com.

Cortesía: Creado por @enochseael

Concierto de Avenida B en el Atrium

Con una pasión por el “sonido clásico” y el ritmo de una sección de percusión latina, la misión de Avenida B es reconectar a bailarines de salsa, músicos y DJs, al tiempo que inspira la continuidad y evolución de la salsa dura, con su energía única y su inconfundible swing. Liderada por el director musical David Frankel, nacido y criado entre los sonidos latinoamericanos del vecindario Alphabet City, en el Lower Manhattan de Nueva York, esta banda estará presentándose este viernes 10 de enero en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center, como parte de la serie VAYA!. Gratis. A las 7:30 pm. Información: https://www.lincolncenter.org.

Cortesía Lincoln Center

Carros chocones en el Bryant Park

Los “Bumper Cars on Ice”, una de las actividades invernales favoritas de Nueva York, regresa esta semana al Bank of America Winter Village en Bryant Park. Los visitantes podrán disfrutar de un emocionante paseo lleno de giros helados y movimientos resbaladizos en The Rink de Bryant Park, desde este viernes 10 de enero hasta el sábado 1 de marzo. Los carros chocones son aptos para mayores de 7 años y estarán disponibles semanalmente en los siguientes horarios: de domingo a viernes de 2:00 pm a 10:00 pm; sábados de 9:20 am a 5:20 pm. Las entradas están a la venta en wintervillage.org.

Foto: Ryan-Muir

Una ópera rock con mucho guaguancó

Como parte del PROTOTYPE 2025 Festival, el Dorothy B Williams Theatre at HERE (145 6th Avenue) estrena este sábado 11 de enero el show “Positive Vibration Nation”, un viaje desde el año 3050 hasta el presente con los embajadores del New Miami Sound para descubrir los orígenes de su característico estilo Miami-licious y sus superpoderes. Esta ópera de rock guaguancó, creada por Sol Ruiz, mezcla interpretación en vivo con tecnología integrada, fusionando sonido, arte visual, vestuario y música con influencias caribeñas. La obra explora temas contemporáneos, celebra la singularidad cultural de Miami y transmite un mensaje positivo al público. Funciones hasta el martes 14 de enero. Más información en: www.npnweb.org.

Foto: Cortesía Miami Light Project

Domingo gratis en el Whitney Museum

El Museo Whitney de Arte Americano ofrecerá entrada gratuita y actividades artísticas para todas las edades este domingo, 12 de enero, celebrando un año del programa Free Second Sundays (Segundos Domingos Gratis). Reúnase con familiares y amigos para participar en programas recreativos gratuitos inspirados en las exposiciones actuales, incluyendo Edges of Ailey y Shifting Landscapes. El Whitney se ha asociado con el Museo de la Casa de Louis Armstrong, ofreciendo programación especial y una presentación multimedia. No hay mejor manera de comenzar el Año Nuevo que con la resolución de disfrutar más del arte con acceso gratuito al Whitney. Más información: https://whitney.org.

Foto: Exhibition Tour: Edges of Ailey/Cortesía Whitney Museum

Obra de teatro “The Mulberry Tree”

Tras una temporada con entradas agotadas en 2024, la producción de Loose Change, “The Mulberry Tree”, escrita por Hanna Eady y Edward Mast, y dirigida por Alexandra Aron, regresará a La MaMa ETC en el Club del segundo piso (74A East 4th Street), desde el miércoles 15 al domingo 19. La pieza es una conmovedora exploración de la lealtad y la pérdida en la Palestina histórica. Ambientada en los años previos a 1948 y la fundación del estado de Israel, la obra transcurre en un pueblo donde judíos, cristianos y musulmanes han vivido en paz durante siglos. Allí, un niño palestino y su querido vecino, el rabino local, luchan por mantener su amistad, hasta que se vuelve imposible. La historia muestra el doloroso precio de la lealtad y la traición, mientras honra el poder de la memoria. Información y boletos: https://web.ovationtix.com/trs/pr/1223712.

Foto: Cortesía

Loreley abre su cabaña invernal

Desde este jueves 9 de enero y hasta el 2 de marzo el restaurante Loreley abre su Winter Lodge, una acogedora cabaña de invierno para que los visitantes disfruten de una experiencia de nieve sin salir de la ciudad. Este popular lugar en el Lower East Side cuenta con un interior y un amplio jardín exterior con calefacción, decorados con ramas nevadas, mantas de piel sintética, flores blancas, guirnaldas y más, creando un paisaje invernal donde los visitantes podrán disfrutar de bebidas calientes con o sin alcohol, como el Chocolate Caliente Blanco y Negro con chocolate Ghirardelli y malvaviscos tostados; el Café Irlandés Perfecto con crema batida y whisky Jameson o whisky sin alcohol Ritual; Hot Toddies; Sidra Caliente; el característico Vino Caliente de Loreley, entre otros. Loreley está ubicado en el 7 Rivington Street, New York, NY 10002. Más información en: https://www.loreleynyc.com.

Cortesía: Loreley

La agenda se publica todos los jueves.