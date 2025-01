Andrea Meza eligió su vestido de novia: “Llegó el día más importante de los preparativos” 

La presentadora de televisión Andrea Meza se alista para su matrimonio y ha querido compartir uno de los detalles más importantes en este tipo de momentos: el vestido de novia.

En un material que compartieron en el programa En Casa con Telemundo, el cual conduce junto con Chiky Bombom, Carlos Adyan, Aleyda Ortiz y Gabriel Coronel, la Miss Universo 2020 habló de la importante decisión que debía tomar.

“Llegamos a ver los vestidos de novia y yo estoy feliz”, dijo la famosa sobre su visita a Rosa Clará, que es reconocida por vender vestidos de este estilo.

En la declaración, la ex reina de belleza se mostró insegura porque muchas de las opciones que vio le encantaron: “¿Qué voy a hacer?”, preguntaba la mexicana.

En este sentido, añadió: “Veo el catálogo y tienen demasiado y me emociono, pero también digo oh, oh, ¿cómo voy a escoger un vestido?”.

El vestido de novia de Andrea Meza

Andrea Meza bromeó con sus amigas de la importancia de relajarse en ese momento y por eso hicieron un brindis.

Uno de los primeros vestidos que se probó le gustó mucho a la conductora de televisión, quien reconoció que está muy emocionada por su boda. “Ay, yo dije ‘si este me encantó, ¿cómo van a estar los demás?’”.

La segunda opción que se probó no le convenció tanto, pues sentía que no iba tanto con su personalidad.

Después de varias pruebas, la famosa comentó que sentía que ya había encontrado la opción ideal: “Está hermoso, me encantó todo, me quedó pintado como si lo hubieran hecho a mi medida”.

Pese a que este diseño le gustó mucho, la presentadora dijo: “Todo divino, todo hermoso, ¡qué emoción! Pero esto todavía no acaba, yo quiero ver más, y vamos a visitar a Luis Domínguez, un diseñador dominicano que me encanta a ver qué me tiene preparado”.

Con su mensaje, Andrea Meza da entender que seguirá su búsqueda hasta que encuentre su vestido soñado para ese día tan especial en su vida.