Costco saca platillo de $1.25 de su área de comida

Los miembros de Costco se han mostrado decepcionados luego de que la cadena decidiera eliminar uno de sus platillos más populares de la zona de comida en algunas tiendas. El platillo en cuestión son las papas fritas a $1.25.

Aunque este artículo no estaba disponible en todas las tiendas de Costco, sí se ofrecía en algunas ubicaciones, principalmente en la costa este de Estados Unidos y en algunas de Canadá.

Las papas fritas, que se vendían como un producto de restaurante, se ofrecían no solo como un acompañante de otros platillos, sino también como una base para el popular poutine en algunas tiendas canadienses.

En los Estados Unidos, las ubicaciones de Montgomeryville (Pensilvania), Sterling y Springfield (Virginia), Newington (Virginia) y Bridgewater (Nueva Jersey) eran algunas de las más conocidas por ofrecer estas papas.

Sin embargo, a pesar de la popularidad de este platillo, los clientes comenzaron a notar su desaparición de los menús.

Un cliente de Costco comentó en Reddit: “Mi Costco local solía vender las mejores papas fritas que he probado y las dejaron de vender… todavía no he probado papas mejores y solo costaban $1.25 por una gran cantidad”.

Además, otros compradores compartieron su tristeza por la desaparición de este platillo, lamentando que nunca volviera a aparecer en los menús.

La razón detrás de esta decisión sigue siendo incierta, pero algunos especulan que Costco no volvió a ofrecer las papas fritas debido a los costos y la complejidad del mantenimiento de los freidores, que incluían problemas de limpieza, el costo del aceite y los riesgos de seguridad para los empleados.

Otros sugieren que la eliminación de este platillo podría estar relacionada con una decisión estratégica para simplificar las operaciones de la zona de comida durante y después de la pandemia.

A pesar de que los freidores fueron eliminados de muchas tiendas, algunos se preguntan si el platillo se eliminó debido a la falta de éxito en las ubicaciones donde se probó, ya que Costco había decidido hacer estos ajustes para hacer más uniformes los menús a nivel nacional.

