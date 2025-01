El senador demócrata John Fetterman se reunirá con Trump en Mar-a-Lago

El senador de Pensilvania John Fetterman será el primer demócrata en reunirse con el presidente electo Donald Trump. El legislador, quien ha mostrado una calidez hacia el mandatario, compartió que fue invitado a Mar-a-Lago.

Fetterman ha tenido una evolución en su carrera tras ser un destacado representante del presidente Joe Biden, para convertirse en un legislador amigo de Trump, desde que ganó Pensilvania en noviembre.

De acuerdo con políticas de Trump

El demócrata ha mostrado cierta calidez hacia Trump, estando de acuerdo con en algunas de sus políticas y apoyando a algunos de los posibles candidatos de Trump para el gabinete.

Fetterman dijo en una declaración el jueves que Trump lo invitó a reunirse y que él aceptó, informó The Associated Press (AP).

“Soy el senador de todos los habitantes de Pensilvania, no solo de los demócratas de Pensilvania”, expresó. “He dejado en claro que nadie es mi guardián. Me reuniré y conversaré con cualquiera que me ayude a cumplir con mis promesas para Pensilvania y la nación”, añadió.

Fetterman fue elegido por primera vez en 2022 como un héroe progresista irreverente y poco convencional que había criticado al entonces senador demócrata Joe Manchin de Virginia Occidental por no votar con los demócratas ni apoyar la agenda de Biden, reportó AP.

“Talento político singular”

En las primarias presidenciales de 2016, apoyó al demócrata insurgente Bernie Sanders en lugar de Hillary Clinton y se presentó por la izquierda contra el candidato respaldado por el partido en las primarias del Senado de 2016.

Cuando el Partido Demócrata del estado buscó respaldar a un candidato en las primarias demócratas de tres candidatos de 2022, Fetterman lo descartó como un “juego interno”, según AP.

En el programa “This Week” de ABC, Fetterman dijo que no dejará el Partido Demócrata, pero que reunirse con los nominados de Trump y estar de acuerdo con las opiniones políticas del Partido Republicano es “parte de la política” y “representa el tipo de estado que tenemos en Pensilvania”.

Dijo que el constante “enloquecimiento” de los demócratas por Trump no ayuda. Y llamó a Trump un “talento político singular”, rechazando la etiqueta de “fascista” que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris le había dado durante la campaña.

Anunció su candidatura en 2021

“No es una palabra que yo usaría”, dijo Fetterman, y agregó: “Me encanta la gente que va a votar por Trump y no son fascistas”.

Fetterman se postuló por primera vez para el Senado en 2016 y terminó tercero en las primarias demócratas con el 19,4% de los votos. En 2021, Fetterman anunció su candidatura en las elecciones al Senado de Pensilvania de 2022. Ganó la nominación demócrata con el 59% de los votos.

Fetterman recibió atención nacional por sus esfuerzos para legalizar el cannabis en todo el estado.

Con información de AP

