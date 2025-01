James Rodríguez se hace viral por su reacción al ver una playera de Club América [VIDEO]

Aún no es oficial su salida del Rayo Vallecano en España, pero todo parece indicar que James Rodríguez no continuará en su aventura europea. En medio de rumores que lo vinculan al Club León en la Liga MX, el colombiano se hizo viral en redes sociales por su reacción al ver una playera del Club América.

A través de las redes sociales, el famoso creador de contenido ‘Werevertumorro’ coincidió con James durante un torneo de fantasía inventado por Gerard Piqué conocido como Kings World Cup.

Se trata de un torneo de futbol 7 que reunió a selecciones de varios países. Fue ahí donde Gabriel Montiel se le acercó para mostrarle una playera del Club América e insinuarle que fichara por el conjunto azulcrema.

“James, James… para que te acostumbres”, se le oye decir al influencer mexicano. La reacción del colombiano fue reírse y estrechar la mano al creador de contenido.

Tras consagrarse como el mejor jugador de la Copa América 2024 que se disputó en Estados Unidos, James abandonó el São Paulo de Brasil y fichó el por el Rayo Vallecano de España. No obstante, como ha sido tendencia en su carrera, no tuvo casi minutos y el entrenador prácticamente no le tomó en cuenta.

Ahora, ante lo que parece ser una inminente salida, el colombiano suena para reforzar al Club León de la Liga MX. Cabe recordar que el equipo mexicano jugará en junio el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

De acuerdo con Transfermarkt, el valor actual de James Rodríguez está en $3 millones de dólares. De concretarse el fichaje sería el club número 12 por el cual ficha el jugador de 33 años.

