Novak Djokovic denuncia que fue “envenenado” tras su detención en Melbourne en 2022

El actual número dos del mundo en el tenis masculino, Novak Djokovic, aseguró que fue envenenado durante su estancia en un hotel de Melbourne en 2022.

Djokovic realizó la grave acusación en una entrevista con la revista GQ donde añade un nuevo capítulo a la ya polémica relación entre el tenista serbio y Australia, país en el que logró coronarse en diez ocasiones como campeón del Open de Australia.

Djokovic afirmó que, tras regresar a Serbia luego de su deportación en 2022, presentó síntomas que inicialmente consideró similares a los de una gripe.

Sin embargo, aseguró que “al pasar los días me sentí tan mal que tuve que llamar a un equipo médico de emergencia”. Explicó que tras someterse a pruebas de toxicología descubrió niveles alarmantemente altos de plomo y mercurio en su organismo.

“Descubrí que tenía un nivel muy alto de metales pesados. Tenía plomo, niveles muy altos de plomo y mercurio. Me di cuenta de que en ese hotel en Melbourne me dieron de comer algo que me envenenó”, declaró a la publicación.

Esta denuncia, que aún no tuvo respuesta oficial de las autoridades australianas, fue realizada en el marco de una entrevista que será publicada íntegramente el 28 de enero. Según el medio, la revista ya contactó con las autoridades competentes para obtener comentarios, pero no se han emitido declaraciones al respecto.

Controversias de Djokovic en Australia

El incidente mencionado por Djokovic ocurrió en un momento en que las políticas sanitarias y las restricciones migratorias en Australia estaban marcadas por la pandemia de Covid-19.

En 2022, el gobierno australiano canceló su visado y lo deportó tras una larga disputa legal debido a su decisión de no vacunarse contra el coronavirus. Durante el proceso, Djokovic pasó varios días retenido en un hotel destinado a inmigrantes en Melbourne, un hecho que fue ampliamente criticado por el entorno del jugador y sus seguidores.

En la entrevista, el tenista también reiteró su postura respecto a las vacunas, declarando: “No soy provacunas. No soy antivacunas. Estoy a favor de la libertad de elegir lo que es correcto para ti y para tu cuerpo”. Además, afirmó que “no sentía que necesitara la vacuna”, argumentando que es una persona saludable y que realiza controles médicos de manera regular.

Djokovic calificó su deportación en 2022 como un acto motivado por intereses políticos: “No tenía nada que ver con la vacuna ni con el Covid ni con nada. Fue política. Los políticos no podían soportar que yo estuviera allí”.

A pasar página en el Open de Australia 2025

A pesar de las tensiones pasadas, Djokovic regresó este año a Australia con miras a participar en el Open de Australia 2025. Antes de su llegada a Melbourne, compitió en el torneo ATP de Brisbane y fue protagonista de un evento benéfico llamado “Djokovic and Friends”, que reunió a tenistas y celebridades en un espectáculo previo al inicio del Grand Slam.

Con estas recientes declaraciones, el serbio reaviva el debate sobre su paso por el país y la deportación que marcó su ausencia en el torneo de 2022.

Las repercusiones de sus palabras, especialmente por la gravedad de la acusación de envenenamiento, podrían generar nuevas tensiones con las autoridades australianas, que aún no se han pronunciado.

Seguir leyendo:

Novak Djokovic tiene “algo de trauma” al pasar por migración de Australia

Novak Djokovic y Andy Murray se juntaron por primera vez en Australia

Novak Djokovic advierte que Carlos Alcaraz podría romper sus récords