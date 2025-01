Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este jueves 9 de enero

La jornada de fútbol prevista para este jueves 9 de enero está cargada con unos partidos que forman parte del calendario europeo, los cuáles podrás disfrutar de cada uno de ellos con esta agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Fútbol de Inglaterra

En Inglaterra se llevará a cabo este jueves una intensa jornada de la FA Cup protagonizada por un total de tres partidos disputados entre el Sheffield United vs Cardiff City; Everton vs Peterborough United y Fulham vs Watford.

El Fulham es el equipo mejor posicionado dentro de esta jornada al cosechar un total de 29 puntos para ubicarse en la novena posición de la tabla en la Premier League, por lo que se fija como favorito en su compromiso.

Horarios:

Sheffield United vs Cardiff City: 14:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN+, ESPN App, Sportsnet World, Disney+)

Everton vs Peterborough United: 14:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN+, ESPN App, Sportsnet World, Disney+)

Fulham vs Watford: 14:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN+, ESPN App, Sportsnet World, Disney+)

Fútbol de España

El fútbol de España también sigue en pie con un interesante partido entre el Real Madrid contra el Mallorca por una intensa jornada correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España para intentar avanzar a la final de la competencia.

Este partido se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City a partir de las 14:00 horas en el Este de los Estados Unidos y se transmitirá a través de DIRECTV Sports, DGO, ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.

Sigue leyendo:

–Uruguayo Rodrigo Bentancur colapsa durante choque ante Liverpool

–Antonio Briseño revela la estrategia de Gignac para anotar goles en la Liga MX

–Brandon Vázquez pone fin a su etapa en la Liga MX y apunta a la MLS