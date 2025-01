Rechazan abrir casino en Hudson Yards de Manhattan, Nueva York: proyecto de $12 mil millones de dólares

Una junta comunitaria rechazó el plan de construir un complejo de casinos y hotel valorado en $12 mil millones de dólares en el Hudson Yards de Manhattan (NYC), lo que podría suponer un golpe mortal para el proyecto, a menos que la alcaldía lo salve.

La Junta Comunitaria 4 (CB4) en Midtown West votó el lunes por unanimidad en contra de aprobar un cambio de zonificación para permitir que siguiera adelante el proyecto que Related Companies and Wynn presentó en marzo de 2024. El plan incluye una torre de 80 pisos con vista al río Hudson frente a Nueva Jersey que albergaría un centro de juegos y un hotel. Edificios de oficinas, torres de apartamentos y un espacioso parque de 5,6 acres rodearían el reluciente rascacielos del casino.

Según el Procedimiento Uniformado de Uso de Tierras de la ciudad, la junta local tiene derecho a opinar sobre el cambio de zonificación, aunque la votación es consultiva, destacó New York Post. En última instancia, el Ayuntamiento debe dar el visto bueno junto con los planificadores urbanos de la administración del alcalde Eric Adams.

Los opositores fueron contundentes y mordaces en sus críticas al proyecto, que estaría ubicado detrás de Penn Station, la estación de trenes más concurrida del hemisferio occidental renovada en 2021.

Joshua David, cofundador de The High Line y un ex miembro de CB4 que ha vivido en Chelsea durante 38 años, testificó que el proyecto de casino y hotel “huele a codicia y desprecio por la comunidad”. “Un barrio de uso mixto cuidadosamente planificado se ve aniquilado por una monstruosidad estridente al estilo de Las Vegas que no tiene cabida en el West Side de Manhattan”. Y sentenció: “Si quisiéramos vivir en Las Vegas… viviríamos en Las Vegas”.

Friends of The High Line, grupo vecinal del West Village y Chelsea que encabezó la oposición al casino, afirmó que las torres proyectarían sombras sobre su famoso parque elevado y afectarían negativamente la zona.

En respuesta al rechazo, Related Companies defendió el proyecto. “La junta comunitaria tiene una larga trayectoria de oposición a proyectos que traerían oportunidades al West Side”, dijo la empresa en un comunicado.

El proyecto de Related Companies/Wynn es una de las cuatro propuestas de casinos que necesitan que la alcaldía apruebe cambios en el uso del suelo antes de ser consideradas por los reguladores de juegos del estado Nueva York.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).