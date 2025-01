Venezolanos en NY atendieron el llamado mundial para presionar la salida de Nicolás Maduro

Centenares de venezolanos residentes del área tri estatal de Nueva York se unieron al inmenso coro de la diáspora de ese país, dispersa en más de 100 ciudades del mundo, para exigir que Nicolás Maduro acepte los resultados, y permita que el presidente electo claramente por la mayoría de los votos, Edmundo González Urrutia, asuma el cargo este viernes 10 de enero.

“Aquí estamos decenas de personas que quisiéramos estar en nuestro país. Nunca nos imaginamos que un régimen podría destruir al país más próspero de Sudamérica. Solo queremos sumar nuestra voz, para recordarle al mundo que la banda criminal que se apoderó de Venezuela, no solo nos está robando nuestro futuro, sino que está creando un precedente terrible para la democracia de toda la región”, indicó la joven migrante Sorelys Ramírez.

La mayoría de los oradores espontáneos en esta jornada de protesta, remarcaron que si no se logran los objetivos de forma inmediata, el ánimo de libertad de estos ciudadanos nunca morirá.

“Si no es este 10 de enero, será un poco más adelante. Pero nosotros no nos vamos a dejar arrebatar el país, ahora que tenemos este apoyo mundial. Y la certeza de haber dado una paliza histórica a Maduro en esas elecciones. No nos vamos a cansar. Antes de irse harán mucho daño, pero no le vamos a entregar el país”, subrayó emocionada una de las oradoras.

Inmigrantes venezolanos de todas las edades se reunieron en el Central Park a pesar de que se registraron temperaturas al punto de congelación. (Foto: Fernando Martínez)

Momentos de tensión

Los venezolanos se reunieron este jueves en la plaza Bolívar del Parque Central de Manhattan, bajo condiciones climáticas extremas. Allí entonaron canciones, oraron, elevaron discursos y vivieron momentos de mucha tensión, porque la concentración coincidió con el momento en el cual trascendió en redes sociales, que la líder opositora venezolana María Corina Machado, había sido secuestrada por el régimen.

“Sería horrible que le hagan daño o desaparezcan a la gran líder del país, la que movió al mundo entero en contra de esa narco dictadura, ellos incluso se han atrevido a enviar delincuentes para desestabilizar países enteros como Perú, Chile, Colombia y ahora Estados Unidos”, remarcó Eduardo Sarabia un joven venezolano con 10 años residenciado en El Bronx.

Este acto que se replicó en varias ciudades de Estados Unidos, en donde se registra una creciente presencia de la migración venezolana, se realiza horas antes en las cuales, el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro organiza su toma de posesión, sin el reconocimiento de la mayoría de los países latinoamericanos y con el rechazo de la Administración de Joe Biden, de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.

A la par, González Urrutia, quien ha sido respaldado como presidente electo por más de 30 países, e incluso por el presidente electo Donald Trump, anunció que regresará a Venezuela este viernes 10 de enero, a tomar posesión de su cargo, acompañado por un grupo de expresidentes latinoamericanos.

Ante este anuncio, el régimen venezolano ha advertido que si el líder opositor pisa territorio venezolano, será detenido junto a todos sus acompañantes.