Criticas a Giselle Blondet por mencionar a Carmen Villalobos en entrevista con Sebastián Caicedo y su esposa

Hoy en el programa de “La Mesa Caliente” contaron con la presencia de Sebastián Caicedo, reconocido actor y especialista en realities, quien llegó al programa para dar testimonio de su relación y reciente matrimonio con Juliana Díez. En la conversación la pareja destacó que llevaban dos años de pareja sin convivir, es decir sin vivir bajo el mismo techo. Lo hicieron porque ambos, sin fanatismo religioso alguno, decidieron vivir su relación bajo parámetros específicos en busca de una mejor vida de pareja de cara a sus creencias.

La entrevista y los puntos de vista de Caicedo suelen conectar con el público televidente, sin embargo aunque hoy sucedió igual, fue la intervención de Giselle Blondet la que generó controversia, porque si bien es cierto la conductora estaba destacando que Dios le permitió a Caicedo a tener una segunda oportunidad en el amor, la mención que ella realizó sobre su primer matrimonio con Carmen Villalobos, para los internautas estuvo demás y básicamente fuera de lugar.

Aquí te compartimos algunos de los comentarios que los usuarios de Instagram están generando en su contra: “No tenían porque sacar su ex-matrimonio, Giselle él vino con su esposa ahora, no importa el pasado“, “Giselle soy tú fan mi compatriota bella pero esta vez metiste las patas, tu comentario estuvo demás” y “Dios mío con solo decir que eran vecinos sin mencionar la ex era suficiente creo que no estuvo bien”.

Los fans del programa destacan que de las panelistas Giselle suele ser siempre la más acertada, o la que se maneja con más tino y don de gente, pero en esta ocasión su comentario ha sido tomado por algunos con malicia, cuando en ese momento mencionar a Carmen no tenía ningún sentido, puesto que ambos han reiniciado su vida personal.

Y lamentablemente para el cierre de esta nota, los comentarios en contra de Blondet sigue en aumento: “Me encanta este programa, pero que desacertada Giselle, no tienes porque recordar una ex delante de su actual esposa, hay que respetar, el pasado ya es historia”.

