Gala Montes se molesta en La Mesa Caliente y rechaza presentarse en Hoy Día, tras incidente

Gala Montes estuvo como invitada en el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, en donde habló sobre temas relacionados con su carrera. Actualmente se promociona como cantante, que es la industria en la cual la mexicana quiere echar raíces. Sin embargo, en un momento dado Verónica Bastos la cuestiona por la entrevista que ésta le dio a Yordi Rosado en donde habló del presunto robo del cual fue víctima a manos de su propia mamá…

Gala Montes afirma que no sabe porqué Telemundo la sacó de El Señor de los Cielos

Por alguna razón la pregunta la molestó. Se cree que su enojo podría deberse a varios factores, uno de ellos el posiblemente haber acordado no tocar temas de dicha índole, y por eso mismo, aún y cuando responde a la pregunta, primero hace hincapié en que si a alguien le interesaba el tema con gusto podía buscar la entrevista con Yordi Rosado y luego aceptó que el tema definitivamente le duele.

Al momento de ver su reacción a la pregunta, se puede observar cómo Gala mira al frente, probablemente buscando a su representante, quien, si los rumores fuesen ciertos, podría haber acordado que no se tocara dicho punto en la conversación. Lo cual explicaría por qué Gala no se presentó en Hoy Día —hoy mismo— en donde partía como invitada porque además iba a presentar su canción en vivo.

El programa matutino, al no contar con Gala Montes, buscó la participación de un especialista en lenguaje no verbal que analizó la conversación con “La Mesa Caliente” y quien expone que claramente la mexicana estaba incómoda con las preguntas y que siempre se mostró a la defensiva en un tema que para ella es doloroso. Éste le explicó a los panelistas del matinal que Gala se protegió cómo pudo con un lenguaje no verbal muy claro. Haciendo hincapié en que ella quiere seguir adelante sin tener que seguir lidiando con el drama que conlleva el tema de su mamá, porque ya lo habló y ya decidió dejarlo atrás de tajo.

