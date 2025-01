Laura Zapata lanza fuerte respuesta a Yolanda Andrade

El enfrentamiento entre Laura Zapata y Yolanda Andrade ha tomado un nuevo giro tras las recientes declaraciones de la actriz. Zapata, conocida tanto por su trabajo en la televisión como por sus polémicas declaraciones, no se quedó callada ante las acusaciones de la conductora de Montse y Joe. Andrade había insinuado que Thalía, hermana de Zapata, era quien sostenía económicamente a la actriz, desatando un conflicto que ha escalado en las últimas semanas.

Fiel a su estilo frontal, Laura Zapata respondió de manera contundente, desestimando las palabras de su detractora. “Quien dijo que me mantenía [Thalía] es una mente mediocre, es una mente una pendeja que no me ha visto trabajar desde que soy niña”, expresó con firmeza ante los medios, según reseñó People En Español, dejando en claro que su trayectoria profesional, que inició desde muy joven, habla por sí sola. A pesar de su evidente molestia, Zapata prefirió no ahondar en el tema, negándose a continuar el intercambio de declaraciones con Andrade, quien atraviesa un delicado estado de salud.

La polémica no termina ahí. Una fotografía antigua en la que Zapata aparece abrazada junto a Thalía, publicada recientemente en redes sociales, se ha convertido en otro motivo de críticas. Laura explicó que no fue ella quien difundió la imagen, sino un seguidor nostálgico que la compartió recordando tiempos pasados. “Me nació [pronunciarme] porque veo una foto muy bonita, de momentos muy padres. Pero se me vinieron encima”, comentó la actriz, quien no esperaba la reacción negativa que generó el gesto.

En cuanto a su relación familiar, Laura Zapata fue clara: el vínculo con sus medias hermanas, incluida Thalía, está completamente roto. Aunque intentó acercarse a la familia de Ernestina Sodi durante su hospitalización, no recibió respuesta positiva. Además, no fue invitada al funeral de su media hermana, lo que marcó un punto final en su relación.

Actualmente, la actriz asegura haber encontrado paz conviviendo con los familiares de su padre. Mientras tanto, su disputa con Yolanda Andrade y las críticas en redes sociales parecen ser solo un capítulo más en la vida de esta polémica figura del espectáculo.

