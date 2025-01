Norovirus: Así puedes evitar contagiarte, sobre todo si viajarás en crucero

El 2024 marcó un récord negativo para la industria de cruceros en Estados Unidos, con el mayor número de brotes de enfermedades gastrointestinales en más de una década.

Según el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se registraron 16 brotes de infecciones a bordo, de los cuales 13 fueron atribuidos al norovirus, conocido como “el virus de los cruceros”.

Este aumento significativo plantea serias preocupaciones sobre la seguridad sanitaria en estas embarcaciones, especialmente tras la recuperación del sector después de la pandemia de Covid-19.

El impacto del norovirus en los cruceros

El norovirus, que provoca gastroenteritis, es extremadamente contagioso y suele propagarse en entornos cerrados con alta densidad de personas, como los cruceros. En el 2024, este virus fue responsable de más del 90% de los brotes gastrointestinales reportados en estas embarcaciones.

El doctor William Schaffner, profesor del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, explicó que el norovirus puede infectar con una dosis viral muy pequeña y sobrevivir durante días en superficies contaminadas. Esto facilita su propagación en espacios compartidos como comedores y camarotes.

De acuerdo con los CDC, los cruceros también enfrentan el desafío de los brotes repetidos, que pueden ocurrir debido a contaminación ambiental persistente o personal infectado.

El 2024 registró un total de 16 brotes, superando los 14 reportados en 2023 y los 10 de 2019, el último año completo antes de la pandemia. Durante el período 2020-2022, los casos disminuyeron debido a la suspensión temporal de los cruceros.

El norovirus es también conocido como el “virus de los cruceros”. (Foto: Shutterstock)

Entre los brotes más destacados de 2024 se encuentran:

* Salmonella: En el Radiance of the Seas de Royal Caribbean, reportado en septiembre.

* E.coli: En el Silver Nova de Silversea Cruises, ocurrido entre marzo y abril.

* Causa desconocida: En el Allure of the Seas, también de Royal Caribbean.

Para que un evento sea catalogado como brote, al menos el 3% de los pasajeros o tripulantes deben reportar síntomas como vómitos o diarrea, según el Programa de Saneamiento de Buques (VSP, por sus siglas en inglés) de los CDC.

¿Por qué los cruceros son vulnerables a estos brotes?

Los cruceros son un entorno único donde las enfermedades infecciosas encuentran condiciones favorables para propagarse:

* Espacios cerrados y compartidos: Los pasajeros y tripulación conviven en áreas de alta densidad, como camarotes, comedores y zonas de entretenimiento.

* Rotación rápida: Los barcos tienen poco tiempo para desinfectarse entre la salida de un grupo de pasajeros y la llegada de otro.

* Origen múltiple del virus: El norovirus puede llegar a bordo a través de alimentos contaminados, agua o pasajeros infectados en tierra.

Además, el norovirus tiende a ser más prevalente durante los meses de invierno, como lo demuestran los datos de los CDC: de los 16 brotes en 2024, ocho ocurrieron entre diciembre y febrero.

El impacto en la industria de cruceros

La industria de cruceros, ya golpeada por las restricciones de la pandemia, enfrenta un nuevo desafío para mantener la confianza del público. Aunque los CDC subrayan que solo el % de los brotes de norovirus en EE.UU. ocurren en cruceros, los incidentes recientes podrían afectar la percepción de los viajeros sobre la seguridad de estos viajes.

Un portavoz de los CDC destacó que aún es incierto si el aumento de brotes en 2023 y 2024 representa una tendencia sostenida. Sin embargo, los datos resaltan la necesidad de implementar medidas más estrictas de prevención y control.

Hay muchos factores que hacen que el norovirus pueda ser contraído fácilmente en un viaje en crucero. (Foto: Shutterstock)

Cómo protegerte contra enfermedades a bordo de un crucero

Los CDC recomiendan tomar medidas preventivas antes y durante el viaje para reducir el riesgo de contraer enfermedades como el norovirus. Estas son algunas de las principales sugerencias:

Antes de viajar:

Consulta con tu médico si tienes síntomas o dudas sobre tu estado de salud.

Pregunta a la línea de cruceros sobre opciones alternativas si estás enfermo.

Durante el viaje:

Lava tus manos con frecuencia, especialmente después de usar el baño y antes de comer.

Evita tocar superficies compartidas y utiliza desinfectantes de manos a base de alcohol.

Si te sientes mal, informa inmediatamente al centro médico del barco y sigue las recomendaciones del personal.

Medidas generales:

Mantente hidratado para prevenir la deshidratación en caso de presentar síntomas.

Si detectas a alguien enfermo cerca de ti, evita el contacto y notifica al personal.

Estas prácticas no solo ayudan a prevenir el norovirus, sino también otras infecciones comunes en cruceros.

¿Qué esperar en el futuro?

El aumento de brotes en los últimos dos años plantea preguntas importantes sobre las prácticas de salud y seguridad en la industria de cruceros. Si bien estos incidentes representan un porcentaje pequeño en comparación con los brotes totales en el país, las empresas deberán redoblar esfuerzos para garantizar un entorno más seguro.

Esto incluye la implementación de protocolos de limpieza más rigurosos, la educación de la tripulación y pasajeros, y la mejora de las estrategias de respuesta rápida ante brotes.

Con el inicio del 2025, el desafío será demostrar que la industria está preparada para afrontar estas situaciones y recuperar la confianza de los viajeros, quienes buscan disfrutar de unas vacaciones seguras y libres de preocupaciones sanitarias.

Sigue leyendo:

* Por qué los niños son más vulnerables al norovirus

* Brotes de norovirus en aumento en EE.UU.: ¿Qué está pasando y cómo protegerte?