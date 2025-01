Promotores de un casino en Coney Island aseguran que proyecto es una gran apuesta

Coney Island es uno de los lugares más famosos de la Gran Manzana por sus playas y su parque de atracciones mecánicas, pero pronto pudiera ser conocido también como un sitio de apuestas en la Gran Manzana, si la comunidad y el Estado aceptan que allí se levante un casino.

Y como una manera de hacer sonar más atractivo el casino, los desarrolladores que buscan hacer realidad el complejo de juegos de azar en el sur de Brooklyn, ofrecieron esta semana un fideicomiso de $200 millones para apoyar el área, si les otorgan la licencia para levantar el sitio de apuestas.

Así lo reveló el portavoz del proyecto, Robert Cornegy, quien pinta la iniciativa como una gran apuesta que no puede dejarse perder, pues según aseguró, además de aumentar la vibra activa del lugar, lo que agregaría un nuevo atractivo, con los fondos ofrecidos se podrían adelantar mejoras y apoyar a Coney Island en planes como subvenciones comunitarias, arreglos al paseo marítimo, seguridad y protección, mejora de los espacios abiertos y embellecimiento, empleos y movilidad económica y arte público.

“Coney Island es una comunidad increíble y este fideicomiso de $200 millones ayudará a que sea aún mejor para las generaciones futuras”, dijo el portavoz del proyecto del casino. “Trabajando directamente con la comunidad y las partes interesadas, el fideicomiso incluirá subvenciones comunitarias para organizaciones locales. Coney Island traerá empleos muy necesarios durante todo el año y desarrollo económico a Coney Island y, si se nos otorga esta licencia de juego, este fideicomiso de $200 millones lo complementará al garantizar todos los beneficios de Coney Island”.

Pat Singer, fundador de la Asociación de Vecinos de Brighton, dejó ver su apoyo al proyecto, que deberá ser revisado por la Junta Comunitaria, y dijo que le inyectará buenas cosas a Coney Island.

“He trabajado en la Junta Comunitaria 13 desde 1978, y ahora estoy en mi 47 año. Trabajo y vivo en Brighton Beach y me encanta Coney Island. De niño, me subí al Parachute Jump y al Cyclone y luché contra la ciudad en los años 70 cuando amenazaron con derribarlos. Estuve con Horace Bullard cuando propuso mejorar nuestro histórico parque de atracciones y al aprobar este proyecto, abrirán la puerta a nuevos fondos que aumentarán la calidad de vida de la gente de Coney Island”, dijo el líder vecinal. “La zona peatonal al lado del mar, por ejemplo, ha estado en mal estado durante décadas. Como dicen, el dinero hace girar al mundo y con la construcción de The Coney, esos fondos necesarios llegarán”.

Julia Daniely, expresidenta de la Asociación de residentes de Carey Gardens, también dio su voto de confianza al proyecto y aseguró que tendrá un impacto positivo en la comunidad y en la generación e trabajos bien remunerados, estimados en 4,000, con preferencia de contratación local para garantizar que la comunidad que rodea a The Coney se beneficie.

“Cuando escuché hablar de The Coney, me intrigó. Me gustó la idea de un destino integral de entretenimiento y juegos que atrajera a turistas y sus billeteras durante todo el año y, al mismo tiempo, brindara las mejoras necesarias y oportunidades de trabajo con salarios dignos para mi comunidad”, mencionó la vecina. “Con la noticia de un nuevo fideicomiso, que incluye a mis vecinos y a mí para determinar cómo y dónde se gasta el dinero, estoy convencida. The Coney mejorará mucho de lo que se ha perdido en Coney Island y me muero de ganas de verlo triunfar”.

El casino de apuestas, que es uno de casi una docena de proyectos que compiten por tres licencias de instalaciones de juego estatales que deberá otorgar el Estado, además tendría un espacio público en la azotea, que sería una atracción gratuita para el público.

Las solicitudes de licencia deberán presentarse este verano, y la Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego del Estado tomará su decisión en diciembre.