Checo Pérez definirá su futuro en los próximos seis meses

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez habló este viernes sobre lo que será su futuro en el automovilismo tras su salida de la escudería Red Bull en la Fórmula 1 y aseguró que espera definir su futuro en los próximos seis meses, mientras se dedica a disfrutar junto a su familia y amigos.

A casi un mes del despido de Red Bull, Checo Pérez acudió a un evento público en Ciudad de México y en él aclaró que se encuentra disfrutando de la vida y está contento con ello, esperando los retos que están por llegar.

“Ahorita estoy en una posición increíble, soñada, que ni yo mismo me daba cuenta dónde estaba parado, entonces si me preguntas ahorita, la verdad es que no lo sé, estoy muy contento con mi vida, muy ilusionado con lo que tengo por delante”, dijo ante la multitud.

También Checo Pérez se refirió a sus próximas metas, dentro de las que están viajar, conocer el mundo y pasado un tiempo tomará una decisión.

“Mi prioridad ahora es disfrutar, hacer cosas que no he hecho: viajar, estar con mi familia y los próximos seis meses tomaré una decisión sobre qué es lo que quiero en el siguiente paso en mi carrera“, añadió.

El Tapatío también destacó que aunque culminó su relación laboral con Red Bull aún tiene compromisos comerciales que cumplir junto a los austríacos.

Sobre su futuro Checo Pérez no adelantó nada, pero sigue considerando seguir en la Fórmula 1 a futuro, en especial por una hipotética protesta para regresar a la máxima categoría del automovilismo de la mano de la nueva escudería Cadillac en 2026.

“Sin duda, si me llega un proyecto bueno e interesante, sin duda que lo voy a considerar y pensar, pero todo llegará en su momento“, cerró.

Mira parte de las declaraciones de Checo Pérez aquí:

💥 Checo Pérez: "Tengo mucha ilusión por lo que viene este año"



👉 "Estoy muy tranquilo, disfrutando mucho de mi familia y mis amigos".#F1 pic.twitter.com/o3rQouOvVu — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 10, 2025

