El empresario Kevin O’Leary se suma a la oferta por TikTok

El inversor y empresario reconocido internacionalmente Kevin O’Leary une fuerzas con The People’s Bid for TikTok, una iniciativa liderada por el fundador de Project Liberty, Frank McCourt. La oferta tiene como objetivo comprar los activos estadounidenses de TikTok y reconstruir la plataforma de una manera que priorice la privacidad de sus 170 millones de usuarios estadounidenses.

De acuerdo con un comunicado, O’Leary, conocido por millones como el “Sr. Wonderful” de Shark Tank, ha ayudado a llevar al éxito a innumerables empresas y start-ups, entre ellas O’Leary Funds y O’Leary Ventures. Es un empresario y experto financiero célebre y ha escrito varios libros superventas sobre negocios e inversiones, en los que comparte su sabiduría, adquirida con esfuerzo, con audiencias de todo el mundo.

O’Leary tiene más de 10 millones de seguidores en las redes sociales en múltiples plataformas, incluidos 1.4 millones en TikTok, muchos de ellos propietarios de pequeñas empresas. A principios de este año, O’Leary expresó su interés en trabajar con otros inversores para comprar TikTok, destacando su creencia en la necesidad de un cambio en la plataforma y su potencial para generar un impacto social y económico significativo para muchos estadounidenses.

La iniciativa de financiación colectiva de O’Leary para que las personas registren su interés en WonderfulTikTok.com ahora se incorporará a The People’s Bid, que ayudará a garantizar que las personas y las pequeñas empresas tengan una participación en el futuro de TikTok.

“Hemos creado una pila de tecnología limpia y de fabricación estadounidense y seguimos siendo el único postor viable que puede ofrecer una transición fluida para todos en TikTok sin el algoritmo existente. Con la incorporación de Kevin y sus innumerables seguidores a nuestra oferta, The People’s Bid entra en una nueva fase. Kevin ha sido un defensor incansable de una nueva propiedad de esta plataforma, ya que entiende la enorme oportunidad que representa una venta para los inversores, los millones de creadores que dependen de la plataforma para su sustento y los estadounidenses comunes que aman la plataforma”, dijo Frank McCourt, fundador de Project Liberty .

“Está claro que nuestras visiones de una plataforma centrada en las personas y de propiedad estadounidense están estrechamente alineadas, y nuestros esfuerzos combinados darán un impulso significativo a The People’s Bid a medida que se acerca rápidamente la fecha límite del 19 de enero para la venta de TikTok. Kevin y yo, junto con los miles de seguidores que se han presentado para respaldar a The People’s Bid, creemos firmemente que podemos construir un TikTok mejor, uno que proteja nuestra seguridad nacional y se convierta en una plataforma segura en la que millones de personas en la aplicación confíen. Esperamos trabajar con el presidente electo Trump para salvar TikTok”, agregó McCourt.

“Unirme a The People’s Bid for TikTok es una oportunidad de actuar en un tema que me apasiona profundamente: proteger la privacidad y crear valor para los usuarios”, dijo Kevin O’Leary. “TikTok tiene un potencial inmenso, no solo como herramienta para creadores y empresas, sino como piedra angular de un futuro digital más seguro y centrado en las personas. Junto con Frank, nuestro objetivo es ofrecer una plataforma de propiedad estadounidense que proteja la seguridad nacional y al mismo tiempo empodere a sus 170 millones de usuarios estadounidenses para que prosperen. Con la fecha límite del 19 de enero acercándose rápidamente, estoy seguro de que nuestra visión compartida, junto con la perspicacia empresarial del presidente electo Trump, conducirá a un acuerdo que beneficie a todos”.

Lanzado en 2019, Project Liberty crea soluciones que ayudan a las personas a recuperar el control de sus vidas digitales al reclamar una voz, una elección y una participación en una mejor Internet. En mayo pasado, Project Liberty anunció The People’s Bid for TikTok con el respaldo de Guggenheim Securities, la división de banca de inversión y mercados de capitales de Guggenheim Partners, y Kirkland & Ellis, el bufete de abogados más grande del mundo.

The People’s Bid tiene como objetivo aprovechar la oportunidad de rediseñar TikTok para ayudar a los estadounidenses a recuperar su independencia digital.

