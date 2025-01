González: estoy “listo para el ingreso seguro” y Maduro consumó “un golpe de Estado”

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, aseguró que está “muy cerca de su país”, “listo para un ingreso seguro”, resaltando que Nicolás Maduro consumó un “golpe de estado” el viernes 10 de enero, al ser juramentado presidente de la nación suramericana por la Asamblea Nacional chavista.

En un mensaje publicado en la red social X, González indicó “hoy en Caracas Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio y consuma un golpe de Estado y se autoproclama dictador, no lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua”, haciendo referencia a los líderes Miguel Díaz-Canel, Denis Sassou-N’Guesso y Daniel Ortega.

“Estoy muy cerca de Venezuela, estoy listo para el ingreso seguro y, en el momento propicio, haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia“, manifestó González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024.

“Sigo trabajando -subrayó- las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional”, agregó.

El presidente electo de Venezuela afirmó que representa la voluntad de “casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria y la de los millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero”, un compromiso que tiene “el deber de defender”.

En el video, también hizo referencia a la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, quien confirmó que está “bien”, aunque con “fuertes dolores y contusiones en algunas partes” del cuerpo, tras ser arrestada arbitrariamente, y posteriormente liberada, por los efectivos que identificó como miembros de la Policía Nacional Bolivariana, luego de asistir a una protesta en Caracas en apoyo a González Urrutia.

“Como lo dijo María Corina, la decisión de cerrar las fronteras y artillar los aviones militares que cuidan el espacio aéreo buscaban hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer con nuestra líder, donde lamentablemente resultó herido un hombre inocente. Esto solo habla de su cobardía y de su ausencia de escrúpulos, pero pronto, muy pronto, aunque ellos hagan lo que hagan, lograremos entrar a Venezuela y pondremos fin a esta tragedia”, manifestó el presidente electo.

Regreso a la libertad de Venezuela

González apuntó que se encuentra coordinando “todos los factores indispensables para garantizar el retorno pronto a la libertad. Seguiremos coordinando con esa comunidad democrática internacional, quienes han respondido a nuestro llamado y siguen en pie de lucha con nosotros”.

Asimismo, señalo que como comandante en jefe y presidente electo de Venezuela ordenó “al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que les sean dadas por quienes confiscan el poder y que preparen sus condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular”.

“A los cuerpos militares y policiales les ordeno el cese de la represión, a las instituciones nacionales les digo por la paz de la República, deben desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido confiscar nuevamente el poder”, explicó.

En este sentido, se dirigió a los millones de venezolanos, prometiendo: “no les fallaremos. Nuestro padre libertador nos inculcó el espíritu de lucha y del sacrificio por libertad, la libertad siempre derrota a la tiranía y es la obra de la constancia”.

González culminó en República Dominicana una gira americana que lo llevó a Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Panamá, no obstante, hasta el momento no se sabe con seguridad en lugar está actualmente, tras no poder llegar a Venezuela.

Por otro lado, el exdiputado de la oposición, Juan Pablo Guanipa, quien estuvo con Machado en la concentración en Caracas, tras 133 días de clandestinidad, publicó en X, donde dijo que los venezolanos tienen “la responsabilidad de desmontar la farsa madurista”.

Igualmente, Guanipa acompañó el mensaje con un video donde hizo un llamado a sus coterráneos a “seguir luchando” hasta lograr la “definitiva libertad” e instauración de un “verdadero sistema democrático”.

“Jurar como candidato electo sin haber sido elegido por nadie es un acto vil que no convence ni a su entorno ni a su propia familia (…) Maduro es un dictador, un farsante y la peor desgracia que le ha ocurrido a nuestro país“, indicó el opositor del estado Zulia.

Maduro, fue juramentado el viernes como “presidente” de Venezuela para el periodo 2025-2031 por la Asamblea Nacional tomada por el régimen, a pesar de que la oposición mayoritaria reivindica a González Urrutia como el ganador de las elecciones del 28 de julio del año pasado.

